Kar yağışı ile ilgili son dakika açıklaması! Meteoroloji ve uzman isim gün gün duyurdu, sıcaklık 7 dereceye düşecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısı ile Afyonkarahisar, Denizli, Uşak, Kütahya, Eskişehir, Çankırı, Bitlis, Muş, Bingöl, Gaziantep, Kilis, Diyarbakır, Batman, Siirt çevreleri ve Şanlıurfa'nın kuzey ilçelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların Doğu Karadeniz kıyıları ile Samsun’un doğusu, Ordu ve Artvin çevreleri ile gece saatlerinden sonra Diyarbakır ve Batman'ın kuzey kesimlerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın: Doğu Anadolu’nun doğusunda güney ve güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI

Önemli bir değişiklik olmayacağı, yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR

Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, doğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu’nun doğusunda güney ve güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

Meteoroloji hava durumuna ilişkin tahminlerini yayımlarken, önümüzdeki günlerde havanın nasıl olacağı da haritaya yansıdı. Öte yandan Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen de yeni bir açıklamada bulundu. Şen, 'Önümüzdeki günlerde hava nasıl olacak? Kar yağışı olacak mı?' sorusuna da yanıt verdi. İşte detaylar...

BAZI İLLERDE BEKLENEN HAVA DURUMUYLA GÜNÜN EN YÜKSEK SICAKLIKLARI İSE ŞÖYLE:

Ankara: Parçalı bulutlu 17

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı 20

İzmir: Parçalı bulutlu 24

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı geçeceği (Yağışların doğu ilçelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor) 19

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı (Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor) 21

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı 18

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı (Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor) 30

UYARILAR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden peş peşe uyarı yapıldı:



KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Perşembe günü öğle saatlerinden itibaren Samsun’un doğusu, Ordu, Giresun, Trabzon ve Artvin’de, gece saatlerinden sonra Diyarbakır ve Batman'ın kuzey ilçelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2), Rize ile Artvin’in kuzey ilçelerinde yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli (51-100 kg/m2) sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, heyelan, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI

Rüzgârın, Doğu Anadolu’nun doğusunda güney ve güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-80 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.

İÇ VE DOĞU KESİMLERDE ZİRAİ DON TEHLİKESİNE DİKKAT!

21.10.2022 (Cuma) günü ve hafta sonu hava sıcaklıklarının düştüğü sabah ve gece saatlerinde; İç Anadolu, İç Ege, Göller Yöresi, Doğu Anadolu ile Marmara Bölgesi'nin yüksek kesimlerinde hafif zirai don tehlikesi riskinden dolayı başta tarımsal faaliyetlerle ve bahçe tarımı ile uğraşan üreticilerimizin ve ilgililerin dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

ORTA VE DOĞU KARADENİZ’DE KUVVETLİ YAĞIŞ BEKLENİYOR

20.10.2022 Perşembe günü öğle saatlerinden itibaren Samsun’un doğusu, Ordu, Giresun, Trabzon ve Artvin’de kuvvetli (21-50 kg/m2), Rize ile Artvin’in kuzey ilçelerinde yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli (51-100 kg/m2) sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışların Cuma günü sabah saatlerinden sonra etkisini azaltarak gece saatlerine kadar aralıklarla devam edeceği tahmin ediliyor.

Doğu Karadeniz’de Cuma günü havanın soğumasıyla 1400-1500 m üzeri yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışlarının görülmesi bekleniyor. Kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, heyelan, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

GÜNEYDOĞU ANADOLU'NUN DOĞUSUNDA KUVVETLİ YAĞIŞ BEKLENİYOR

21.10.2022 Cuma günü; Batman, Mardin, Siirt çevreleri ile Diyarbakır ve Şanlıurfa'nın doğusunda beklenen sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, yağış anından kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

21.10.2022 Cuma günü; Ağrı, Iğdır, Muş, Şırnak, Bitlis çevreleri ile Kars'ın güneyi, Bingöl'ün güneydoğusu, Hakkari'nin batısı ile Van'ın kuzey ve batısında beklenen yağmur ve sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Bununla birlikte, bölgenin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlarının görülmesi bekleniyor. Kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, yerel kuvvetli rüzgar ve fırtına, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

SARI VE TURUNCU KODLU UYARI

Artvin, Giresun, Ordu, Rize, Samsun ve Trabzon için bugün ve yarın sarı kodlu uyarı verildi. Artvin'e aynı zamanda turuncu kodlu uyarı da yapıldı.

PROF. DR. ŞEN: HAVALAR HAFTA SONU ISINACAK

Bugün ve önümüzdeki günlerde nasıl bir havanın etkili olacağına ilişkin açıklamalarda bulunan Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, havaların hafta sonu ısınacağını belirterek, “Sıcaklık yarın 1-2 derece düşecek. Bugün İstanbul’da 19, yarın 17 derece olacak. Yağışlar bugün İstanbul dahil Türkiye’nin çoğu yerinde yağış var. Kuzey ilçelerinde öğlen saatlerinde bağlayacak, akşam terk edecek. Rize, Artvin, Batman ve Diyarbakır’da kuvvetli yağış var. Türkiye’nin her yerinde bugün sıcaklıklar ortalama civarında. Yarın yağış azalıyor, İstanbul’da yağış yok” dedi.

"PASTIRMA SICAKLARINA 1 HAFTA DAHA VAR"

Prof. Dr. Şen, “Hava sıcaklıkları hafta sonu artacak. Pastırma sıcaklarına 1 hafta daha var. İç Anadolu dahil olmak üzere sıcaklıklar artacak. İstanbul’da 20'li derecelere çıkacak. Hafta sonu ve önümüzdeki hafta sonu. Sis İstanbul’da olduğu gibi diğer şehirlerde de görülebilir. Bu mevsim sık sık göreceğiz. Genel anlamda baktığımızda lokal bir sis” dedi.

KAR YAĞIŞINA İLİŞKİN AÇIKLAMA

'Bugün ve önümüzdeki günlerde bizi nasıl bir hava bekliyor? Kar yağışı olacak mı?' sorusuna ilişkin Prof. Dr. Orhan Şen, “Hayır kar yağışı görünmüyor. Ne yüksek kesimlerde ne de İstanbul’da kar yağışı yok” dedi.

21 EKİM CUMA HAVA DURUMU

22 EKİM CUMARTESİ HAVA DURUMU

23 EKİM PAZAR HAVA DURUMU

24 EKİM PAZARTESİ HAVA DURUMU