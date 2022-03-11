Kar yağışı hayatı felç etti! Bolu Dağı D100 İstanbul yönü araç trafiğine kapatıldı

Bolu’da, sabah saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı akşam saatlerinde şiddetini artırdı. Kar yağışının etkili olması sebebiyle Bolu Dağı’nın D100 karayolu geçişi İstanbul yönü araç trafiğine kapatıldı. TEM Otoyolu’nda İstanbul yönünde ise, tır ve kamyonların geçişine izin verilmiyor.



TEM Otoyolu Dörtdivan mevkii ve D100 karayolu Elmalık mevkiinde uygulama noktaları kuran trafik ekipleri araçların geçişine izin vermeyerek geri dönmelerini ya da yol kenarında bulunan tesislere girmelerini sağlıyor.

Kar, tipi, çığ yolları ulaşıma kapadı

Bayburt- Erzurum kara yolu güzergahındaki Kop Dağı Geçidi'nde gece saatlerinde yoğun kar yağışının ardından çığ meydana geldi. Çığ nedeniyle kara yolunda ulaşım sağlanamıyor. Kara Yolları 121. Şube Şefliği ekipleri, iş makineleriyle kara yolunu ulaşıma açmak için çalışma başlattı. Bayburt Emniyet Müdürlüğü Bölge trafik ekipleri, güzergâhtaki 21 Şubat Küçük Sanayi Sitesi ile Aşağı Kop köyü mevkiinde araçların geçişine izin vermiyor.

Öte yandan gece saatlerinde etkisini artıran tipi nedeniyle Bayburt- Trabzon, Erzincan- Gümüşhane, Erzincan-Sivas kara yolu ulaşıma kapandı. Güzergahlarda çok sayıda araç yolda kaldı.

Karayolları ekipleri karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.