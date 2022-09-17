Kar yağışı geliyor! Uzman isim tarih verdi ve tahminini açıkladı

İlk kar yağışı için yeni bir tahmin geldi. Havalar bu ay oldukça değişkenlik gösterdi. Öyle ki aynı gün hem yaz hem de kışı yaşadık. Hala da istikrarsız bir şekilde ilerlemeye devam ediyor. Geçen hafta üşüten ve hırkaları çıkarttıran soğuk ve yağışlı hava, bu hafta ise yerini güneşli, sıcak havaya bıraktı.

Yarından itibaren havalar yine değişiyor. Güneşli hava yerini çok sayıda ilde yağışlı havaya bırakacak. Her gün ise yağmurlu il sayısı katlanarak artacak. Perşembe günü 68 ilde kuvvetli gökgürültülü yağmur başlayacak.

Vatandaşlar da havaların daha ne kadar bu şekilde devam edeceğini merak ederken, aynı zamanda sıcaklıklar da değişkenlik gösterdiği için her gün Meteoroloji'nin ve uzmanların yaptığı hava durumu tahminlerini ve yorumlarını takip ediyor.

"PERŞEMBE AKŞAMI KAR YAĞIŞI BEKLENİYOR"

Hava durumu paylaşımları ile bilinen Kerem Ökten, Twitter hesabından kar yağışı ile ilgili açıklamada bulundu ve ilk kar yağışının Bursa Uludağ'da önümüzdeki hafta başlayacağını belirtti. Ökten, "Uludağ'da perşembe akşamı kar yağışı bekleniyor. Geçen sene 23 Eylül'de ilk kar yağmıştı. Bu sene 22 Eylül'de düşecek. Perşembe, cuma ve cumartesi kar aralıklarla devam edecek. Gündüz sıcaklık sıfırın üzerinde olacağından kar cıvık olacak." ifadelerini kullandı.