Kar yağışı birçok ilde etkisini gösterdi! Okullar tatil edildi! İşte o iller...

Ağrı’nın Hamur ilçesinde ki tüm köy okulları yoğun kar yağışı nedeniyle 1 gün tatil edildi. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Yoğun kar yağışı ve fırtına nedeniyle Hamur'daki tüm köy okulları ile taşımalı eğitim gören öğrenciler için 22.12.2021 Çarşamba günü eğitime bir 1 gün ara verilmiştir.”

BİTLİS

Bitlis Valiliği, olumsuz hava koşulları nedeniyle kent merkezi ve bağlı köylerde ilk ve orta dereceli okullarda yarın eğitime ara verildiğini açıkladı. Açıklamada, "İlimizdeki olumsuz hava koşulları nedeniyle merkez ilçemize bağlı resmi ve özel bütün eğitim kurumlarımızda 22.12.2021 Çarşamba günü eğitim ve öğretime ara verilmiştir. Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin 22.12.2021 Çarşamba günü idari izinli sayılmalarına karar verilmiştir” denildi.

ULUS'TA OKULLAR TATİL

Bartın’da etkili olan kar yağışının devam etmesiyle birlikte Ulus ilçesinde eğitim-öğretime 1 gün süre ile ara verildiği duyuruldu.

Ulus Kaymakamlığından yapılan açıklamada, “İlçemizde etkili olan yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşullarından dolayı öğrencilerimizin sağlığı ve okula ulaşımda yaşanabilecek aksaklıkları önlemek amacıyla 22.12.2021 tarihinde (Çarşamba günü) ilçemiz genelinde eğitim-öğretime 1 gün süre ile ara verilmiştir" denildi.

Yapılan açıklamada kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmakta olan hamile veya engelli personellerin de tatil süresince izinli sayılacakları kaydedildi.

AMASRA

Bartın’ın Amasra ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle yüz yüze eğitime çarşamba günü 1 gün süre ile ara verildiği, uzaktan eğitimin ise devam edeceği bildirildi. Amasra Kaymakamlığından yapılan açıklamada, “İlçemizde devam eden etkili kış şartları nedeniyle meteorolojik veriler, sağlık ve ulaşım şartlarının birlikte değerlendirilmesi sonucunda İlçe Hıfzıssıhha kararı doğrultusunda ilçemizde bulunan tüm eğitim kurumlarımızda 22 Aralık 2021 Çarşamba günü 1 gün süreyle yüz yüze eğitime ara verilmiştir. Uzaktan eğitime devam edilecektir” denildi. İlçedeki kamu kurum ve kuruluşlarında görevli hamile ve engelli personellerin de aynı gün idari izinli sayılacağı bildirildi.

KARABÜK

Karabük’ün Eflani ilçesinde etkili olan kar yağışı sonrası 22 Aralık Çarşamba günü tüm okullarda eğitime 1 gün ara verildi. Eflani İlçe Kaymakamlığından yapılan açıklamada, “Kar yağışının yoğun şekilde devam etmesinden dolayı 22 Aralık Çarşamba günü ilçede bulunan İlk, Orta ve Lise düzeyindeki tüm okullar 1 gün süre ile tatil edilmiştir” denildi.

KASTAMONU

Kastamonu'nun Ağlı ve Şenpazar ilçelerinde kar yağışı sebebiyle eğitime 1 gün, Cide ilçesinde ise taşımalı eğitime 1 gün ara verildi. Kastamonu genelinde kar yağışı etkili olmaya devam ediyor. Kar yağışı sebebiyle bazı ilçelerde 22 Aralık itibarıyla eğitime 1 gün ara verildi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, kar yağışının etkisini sürdürdüğü Ağlı ilçesi ile Şenpazar ilçesinde ilk ve orta dereceli okullarda eğitime 22 Aralık itibarıyla 1 gün, Cide ilçesinde ise sadece taşımalı eğitime 1 gün ara verildiği kaydedildi.

ORDU

Ordu'da etkili olan yoğun kar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle Akkuş ile Gürgentepe ilçelerinde eğitim- öğretime 1 gün ara verildi. Ordu Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle Akkuş ve Gürgentepe ilçelerimizde eğitim- öğretime (22 Aralık 2021 Çarşamba günü) bir gün süre ile ara verilmiştir. Engeli olan ve hamile kamu görevlileri de idari izinli sayılacaktır" denildi.

MUŞ

Muş Valiliği, olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın eğitim-öğretime il genelinde bir gün süreyle ara verildiğini açıkladı. Valilikten yapılan açıklamada, yoğun kar ve elverişsiz hava koşulları ile meteorolojik sis, don ve çığ uyarısı değerlendirildiğinde 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11/C maddesi gereğince 22 Aralık Çarşamba günü il genelinde eğitim-öğretime 1 gün süre ile ara verildiği belirtildi. Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin de 22 Aralık Çarşamba günü idari izinli sayılacağı kaydedildi.

“Kartopu oynadıktan sonra derslerinizi yapmayı ihmal etmeyin”

Muş Valiliğinin resmi Twitter hesabından öğrencilere bir mesaj yollayan Vali İlker Gündüzöz, “22 Aralık 2021 Çarşamba günü eğitim-öğretime 1 gün süre ile ara verilmiştir. Kartopu oynadıktan sonra derslerinizi yapmayı ihmal etmeyin” dedi.

DİYARBAKIR

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi. Kulp ilçesinde aralıklarla etkili olan yağış nedeniyle kar kalınlığı ilçe merkezinde 5 santimetreye, yüksek kesimlerde ise 20 santimetreye ulaştı. Yoğun kar yağışı nedeniyle bazı köy yoları da ulaşıma kapandı. Kulp İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, 1 gün süreyle eğitime ara verildiğini açıkladı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Fatih Kaya, "Yaşanan ağır kış koşullarının olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi ve yaşanması muhtemel olumsuzlukların önüne geçilebilmesi amacıyla 22 Aralık 2021 Çarşamba günü İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla Kulp ilçesi merkezi ve kırsalındaki mahallelerdeki ilk ve orta dereceli tüm okullarımızda eğitime 1 gün süreyle ara verilmiştir" dedi.

ZONGULDAK

Zonguldak'ta yoğun kar yağışı nedeniyle okullar bir gün süreyle tatil edildi. Zonguldak'ta dün gece saatlerinden itibaren etkisini sürdüren yoğun kar yağışı nedeniyle akşam saatlerinde Vali Mustafa Tutulmaz başkanlığında toplantı yapıldı. Toplantıda kar yağışı ve buzlanma ulaşımda aksamalara neden olabileceğinden dolayı okullar bir gün süreyle tatil edildi.

Zonguldak Valiliğinden yapılan açıklamada, "İlimizde devam etmekte olan kar yağışının gece saatlerinde don ve buzlanma ile ulaşımda aksamalara neden olabileceği değerlendirildiğinden ilimiz genelinde sadece taşımalı eğitim öğretim kapsamında 22.12.2021 Çarşamba günü bir gün süreyle ara verilmesine karar verilmiştir. Ayrıca valimizin sosyal medya hesapları taklit edilerek sahte hesaplardan bu konuda yapılan paylaşımlara itibar etmemeleri konusunda saygıyla duyurulur” denildi.

BİTLİS



Bitlis’in Ahlat ilçesinde etkili olan olumsuz hava şartları ve yoğun kar yağışı nedeniyle eğitim öğretime 1 gün ara verildi. Ahlat Kaymakamlığından yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle ilçeye bağlı resmi ve özel bütün eğitim kurumlarında 22 Aralık 2021 Çarşamba günü eğitim öğretime ara verildiği belirtildi. Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin de idari izinli sayılacağı bildirildi.



BARTIN



Bartın’da kar yağışı nedeniyle yüz yüze eğitim ve öğretime 1 gün süre ile ara verilirken uzaktan eğitime devam edileceği duyuruldu. Bartın Valiliğinden yapılan açıklamada, “Yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle ilimiz merkez ve merkeze bağlı köylerdeki ilk ve orta dereceli okullarda 22.12.2021 Çarşamba günü yüz yüze eğitim ve öğretime 1 gün süre ile ara verilmiştir. Eğitime uzaktan devam edilecektir.” denildi. Ayrıca engelli ve hamile olan kamu çalışanlarının aynı tarihte izinli sayılacakları duyuruldu.



AĞRI



Ağrı'da etkili olan kar ve tipi nedeniyle merkez ile Tutak, Patnos, Taşlıçay ve Hamur'a bağlı köyler ile bu ilçelerdeki taşımalı eğitim veren okullarda, eğitim-öğretime bir gün ara verildi.



DÜZCE



Düzce’nin Yığılca İlçesi’nde etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi. Vali Cevdet Atay, eğitime kar nedeniyle ara verildiğini sosyal medya hesabından duyurdu. Düzce’nin Yığılca ilçesinde kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Mevsimin ilk kar yağışı ilçede etkili olunca eğitime 1 gün ara verildi. Düzce Valisi Cevdet Atay’ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Yoğun kar yağışı sonrasında ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar göz önünde bulundurularak 22.12.2021 Çarşamba günü Yığılca ilçemizde eğitime (1) bir gün süre ile ara verilmiştir” ifadelerine yer verildi. Vali Atay açıklamasında ayrıca kamuda çalışan engelli ve hamile personelinde 1 gün idari izinli sayılacaklarını açıkladı.