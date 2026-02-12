Kar ve yoğun yağış uyarısı: MGM duyurdu, iller tek tek açıklandı! Bugün (12 Şubat) hava nasıl olacak?

Haberin Devamı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün değerlendirmelerine göre, Türkiye genelinde 12 Şubat Perşembe günü hava çok bulutlu olacak ve birçok bölgede aralıklı yağışlar etkili olacak. Yağışlar genellikle yağmur ve sağanak şeklinde olacak; Kıyı Ege ve Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, Akdeniz ve Karadeniz’in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda ise karla karışık yağmur ve kar görülecek.

Yağışların Kıyı Ege, Akdeniz ve bazı doğu illerinde kuvvetli, İzmir, Aydın, Muğla ve Antalya’nın doğu ilçelerinde ise çok kuvvetli ve yerel olarak şiddetli olacağı öngörülüyor. Bu durum ani sel, su baskını, heyelan ve ulaşımda aksamalara yol açabileceğinden vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.

Hava sıcaklıklarının kuzey, iç ve batı kesimlerde 3 ila 5 derece artacağı, diğer bölgelerde ise önemli bir değişiklik olmayacağı, genel olarak mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgâr ise güneyli yönlerden, bazı bölgelerde kuvvetli ve zaman zaman fırtına şeklinde (40-80 km/saat) esecek. Özellikle Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Karadeniz’de yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbir alınması gerekiyor.

Meteoroloji ayrıca Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ve Doğu Anadolu’da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesine karşı uyarıda bulundu.

Bölge özelinde hava durumu:

Marmara: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak, bazı bölgelerde kuvvetli.

Ege: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak, bazı illerde çok kuvvetli.

Akdeniz: Çok bulutlu, aralıklı yağmur, kıyılarda gök gürültülü sağanak; iç ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur.

İç Anadolu: Çok bulutlu, batısı yağmur ve sağanak, kuzeydoğusu karla karışık yağmur ve kar yağışlı.

Karadeniz: Çok bulutlu, iç ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar.

Doğu Anadolu: Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar; bazı kesimlerde buzlanma ve çığ riski.

Güneydoğu Anadolu: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak; bazı bölgelerde yerel kuvvetli yağış bekleniyor.