Konya'da kar nedeniyle komşu illerle kara yolu bağlantısı kesildi

Konya'da yoğun kar yağışı kent genelinde etkisi sürdürmeye devam ediyor. Kar yağışı, buzlanma ve tipi nedeniyle kenti komşu olan bağlayan Adana, Afyonkarahisar, Aksaray, Ankara, Antalya'ya bağlayan kara yolları ulaşıma kapandı. Isparta kara yolunda ise TIR, otobüs ve kamyonların geçişine izin verilmedi. Kentte sadece Konya- Karaman kara yolu ulaşıma açık tutuluyor. Yolların kapanmasıyla otobüslerin de geçişine izin verilmemesi üzerine yolcular şehirler arası otobüs terminalinde bekletilmeye başlandı.