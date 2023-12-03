Kar tatili! Yarın hangi illerde okullar tatil edildi

Yarın okulların tatil olup olmayacağı ile ilgili son gelişmeler öğrenciler tarafından merak ediliyor. Meteoroloji bugün 4 il için sarı uyarıda bulundu. Yarın sağanak yağışın olması bekleniyor. Olumsuz hava koşulları sonrasında bazı illerde okullar edilmişti. Peki yarın okullar tatil mi, kar tatili var mı? 4 Aralık'ta okullar tatil olacak mı?

Okulların tatil durumu gündemde araştırılan konular arasında bulunuyor. Olumsuz hava koşullarının etkisini göstermesiyle beraber gözler tatil haberlerine çevrildi. Meteoroloji bugün için 4 şehre sarı uyarıda bulundu. Peki 4 Aralık'ta okullar tatil mi, yarın okullar tatil olacak mı? Yarın okullarda kar tatili var mı?

METEOROLOJİ UYARIDA BULUNDU!

Meteoroloji 4 şehir için sarı uyarıda bulundu. İşte o iller; Çanakkale, Edirne, İstanbul, Kırklareli. CNN Türk Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, “Bugün, Marmara ve kuzey Ege de kuvvetli lodos devam ediyor. Gece rüzgar kuzeye dönecek ve Trakya, Kuzey Ege de yağmur var. Yağış gece İstanbul’a gelir. Yarın rüzgar İstanbul’un kuzey ilçelerinde fırtına hızında esecek yağışla birlikte sıcaklığı 8-9 derece düşürecek. İstanbul’da bugün lodos var sıcaklık 20 derece. Gece yağmur var, yarında yağış devam eder sıcaklık 11-12 dereceye düşer. Rüzgar kuzeye dönecek hissedilen sıcaklığı 2-3 derece daha düşürür. Çocukları okula gönderirken iyi giyindirin.

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YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Meteoroloji'nin sarı uyarısı sonrasında gözler tatil haberlerine çevrildi. Ancak henüz yarın okulların tatil olup olmayacağı hakkında bir açıklama gelmedi.