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Kapıkule'de zehir sevkiyatına darbe! Dondurulmuş tavuk kolilerinden uyuşturucu çıktı!

09.07.2026 - 17:13Güncellenme Tarihi:
Bengül Arıca
Bengül Arıca
Kapıkule'de zehir sevkiyatına darbe! Dondurulmuş tavuk kolilerinden uyuşturucu çıktı!

Edirne'deki Kapıkule Sınır Kapısı'nda gerçekleştirilen operasyonda, bir tırda 526 kilo 327 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, risk analizi çalışmaları kapsamında şüpheli görülen bir tırı Kapıkule Gümrük Sahası’nda X-ray taramasına aldı.

X-ray taramasında şüpheli yoğunluk tespit edilmesi üzerine narkotik dedektör köpeklerin de katılımıyla tırda arama yapıldı.

526 KİLO UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

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Aramada, dondurulmuş tavuk eti yüklü dorsedeki karton kolilerin içine gizlenmiş vakumlu poşetlerde uyuşturucu bulundu.

Detaylı incelemede 450 pakette toplam 526 kilo 327 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Operasyonda uyuşturucunun taşındığı tıra el konulurken, gözaltına alınan sürücü sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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