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Kapıkule'de TIR'da Cessna tipi uçak ele geçirildi! Şok eden olay

Edirne'de Kapıkule Sınır Kapısı'ndan yurda giriş yapan bir TIR'da yapılan aramada Cessna 172 tipi uçak ele geçirildi.

23.01.2024 - 15:58 | | DHA
Kapıkule'de TIR'da Cessna tipi uçak ele geçirildi! Şok eden olay

Kapıkule Sınır Kapısı'nda Sırbistan'dan gelen bir TIR, şüpheli görülerek gümrük muhafaza ekiplerince aramaya alındı. Aramada TIR'ın dorsesinde 1964 model Cessna 172 tipi uçak ele geçirildi.

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Kanatları demonte halde bulunan uçağa el konuldu. Uçak, daha sonra muhafaza altına alınması için İstanbul Havalimanı'na götürüldü. TIR şoförü Sırbistan uyruklu M.V., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikte serbest bırakıldı.

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