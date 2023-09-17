Kapalıçarşı’da korkutan yangın

İstanbul'da Kapalıçarşı’nın çatı kısmında yangın çıktı. Yangın birçok farklı ilçeden sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

Kapalıçarşı’nın çatı kısmında akşam saatlerinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın birçok farklı ilçeden olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınırken, yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı. İtfaiye ekiplerinin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.

İSTANBUL VALİSİ'NDEN AÇIKLAMA

İstanbul Valisi Davut Gül, "Kapalıçarşı’nın çatı katında meydana gelen yangın kontrol altına alınmış olup soğutma çalışmaları devam etmektedir." açıklamasını yaptı.