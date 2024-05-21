Ev sahibi kendini böyle savundu: Oğlum ve gelinim apartta kalmaya başladı

Şemikler Mahallesi'nde yaşayan Sergül Şerbetçi, 1,5 yıl önce kiracısı Emre Akyol'a oğlunun evlenip, eve yerleşeceğini söyledi. Şerbetçi, kiracısından evi boşaltmasını istedi. Akyol evi boşaltmayacağını söyledi. Ev sahibi ve kiracı arasında yeni kontrat imzalanmadı. Akyol evi boşaltmayınca Şerbetçi, tahliye davası açtı. 3'üncü duruşmada ifade veren kiracı Akyol, ev sahibinin oğlunun evlendiği yalanıyla kendisini evden çıkarıp, başka birine daha yüksek fiyata kiralamak istediğini söyledi. Ev sahibi Şerbetçi ise oğlunun bir süre önce evlendiğini belirtip, nikah fotoğraflarını gösterdi. Mahkeme, duruşmayı 23 Ekim'e erteledi. Tahliye davası bir yıldır sürerken, kiracı ile ev sahibi arasında başlayan anlaşmazlık sonucu yaşanan olaylar nedeniyle birbirlerine karşı 5 ayrı hakaret, tehdit ve darp davası daha açıldı.

'OĞLUM VE GELİNİM APARTTA KALIYOR'

Ev sahibi Sergül Şerbetçi, amacının evin kirasını yükseltmek ya da başka kiracı yerleştirmek olmadığını belirtip, "Evimde kiracım 2 bin 500 TL'ye oturuyor. Konum gereği bölgede ev kiraları ortalama 15 bin lira. Tek amacım oğlumu ve gelinimi evime yerleştirmek. Bir yıldan bu yana kiracıları evden çıkarmaya çalışıyorum ama bir türlü çıkaramadım. Oğlum ocak ayında evlendi. 1 yıl önce tahliye davası açtım. Ancak mahkemeler çok uzun sürüyor. Üçüncü duruşma görüldü ve 6 ay sonrasına ertelendi. Biz ev sahipleri hep haksız görülüyoruz. Ben ve oğlum çok mağdur olduk. Onlar apartta kalmaya başladı. Eşyaları depoda bekliyor. Mahkeme süreci neredeyse 1 yılı geçti. Daha ne kadar bekleyeceğim? Psikolojim bozuldu, ilaçlar kullanmaya başladım. Biri benim çığlığımı duysun istiyorum. Artık ev sahiplerinin haklarını yemesinler. Oğlum kendi evinde oturmalı. Kiracı evimden çıksın istiyorum. Tahliye davası açtıktan sonra kiracımla aramızda yaşanan sorunlar nedeniyle de mahkemelik olduk. Onlar bana davalar açtı bende ona davalar açtım. Şu anda 5 ayrı davamız var" dedi.

Haberin Devamı

Kiracı Akyol ise mahkeme sürecinin devam ettiğini belirtip, herhangi bir açıklama yapmak istemediğini söyledi.

Haberin Devamı