Kapalı otoparka yüzde 100 zam! Vatandaşlar isyan etti

Belediyenin zam kararına vatandaşlar tepki gösterdi. Otoparka mecburen araç bırakmak zorunda kaldıklarını belirten Ömer Kurt, artışın yüksek olduğunu ifade ederek, "Belediye işçilerine de yüzde 100 zam yapılıyor mu? 10 dakika aracımı park ettim, 50 lira ödedim" diye konuştu.

Vatandaşlar, kısa süreli ve aylık abonelik park ücretlerinin yüksek olduğunu belirterek, uygulamanın yeniden gözden geçirilmesini istedi.