Kapadokya’ya benziyor ama oluşumu tamamen farklı: Narman Peri Bacaları

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“Kırmızı Periler Diyarı” olarak anılan Narman, Türkiye’nin giderek daha fazla keşfedilen doğal rotaları arasında bulunuyor.

NARMAN PERİ BACALARI NEREDE?

Narman Peri Bacaları, Erzurum’un Narman ilçesinde, ilçe merkezinin yaklaşık 7 kilometre uzağında bulunuyor. Erzurum şehir merkezine uzaklığı ise yaklaşık 90 kilometre. Kızıl renkleri nedeniyle bölge halk arasında “Kırmızı Periler Diyarı” olarak da biliniyor.

Narman’ı sıra dışı yapan yalnızca peri bacalarının şekilleri değil. Kızıl vadiler, dik kaya sütunları ve çevredeki yeşil alanlar özellikle ilkbahar ve yaz aylarında oldukça güçlü bir renk kontrastı oluşturuyor. Kış aylarında karla kaplanan kırmızı oluşumlar ise bölgenin tamamen farklı bir yüzünü ortaya çıkarıyor.

NARMAN PERİ BACALARI NASIL OLUŞTU?

Narman’ın hikâyesi birkaç yılda ya da birkaç bin yılda ortaya çıkmış değil. Kültür ve Turizm Bakanlığı kaynaklarına göre bölgedeki jeolojik oluşumların geçmişi Pliyosen Çağı’na uzanıyor.

Yaklaşık 2,5-3 milyon yıl önce akarsuların taşıdığı kum, çakıl ve diğer malzemeler bölgede bulunan bir çökelme havzasında birikti. Zaman içinde sıkışan bu malzemeler tortul tabakalara dönüştü. Ardından yağmur, akarsu ve rüzgâr gibi dış etkenler daha yumuşak tabakaları aşındırmaya başladı.

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Binlerce ve milyonlarca yıl boyunca devam eden bu aşınma, bugün gördüğümüz sivri kuleleri, sütunları ve dar vadileri şekillendirdi.

Kısacası Narman’ın asıl mimarı insan değil; su, rüzgâr ve zaman.

PEKİ NEDEN KIRMIZI?

Narman’ı Türkiye’deki diğer peri bacası oluşumlarından ayıran en belirgin özelliklerden biri rengi.

Bölgede bulunan tortul kayaçların içindeki demir elementinin oksitlenmesi, kaya yüzeylerinin kırmızı, kızıl ve turuncuya çalan tonlara dönüşmesine neden oluyor. Bu nedenle günün farklı saatlerinde güneş ışığının açısına göre vadinin rengi de değişebiliyor.

“Kırmızı Periler Diyarı” adı da buradan geliyor.

NARMAN İLE KAPADOKYA ARASINDAKİ FARK NE?

Narman’ı görenlerin aklına ilk olarak Kapadokya geliyor. İki bölgede de erozyonun şekillendirdiği peri bacaları bulunuyor ancak jeolojik açıdan aralarında önemli bir fark var.

Kapadokya’nın temelinde volkanizma bulunuyor. Erciyes, Hasan Dağı ve çevredeki volkanların geçmişte püskürttüğü malzemelerin oluşturduğu tüf tabakaları zamanla aşınarak bugün bildiğimiz Kapadokya peyzajını meydana getirdi. UNESCO da Göreme ve Kapadokya’yı volkanik bir peyzaj içerisinde erozyonla şekillenmiş oluşumlar olarak tanımlıyor.

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Narman ise esas olarak tortul, yani sedimanter bir yapıya sahip. Kırmızı kumtaşları ve çakıltaşlarının oluşturduğu tabakaların aşınmasıyla şekillenmiş durumda. Resmî kaynaklar da Narman’ı Kapadokya’dan ayıran en belirgin jeolojik farkın bu olduğunu vurguluyor.

Basitçe anlatmak gerekirse:

Kapadokya: Volkanik malzeme + erozyon

Narman: Tortul kayaçlar + demir oksit + erozyon

Görünüşleri birbirine benzese de ortaya çıkış hikâyeleri aynı değil.

DÜNYADA NARMAN’IN BENZERİ VAR MI?

Peri bacası olarak tanımlanan hoodoo tipi kaya oluşumlarına dünyanın farklı bölgelerinde rastlanabiliyor. Ancak Narman’ın ayırt edici tarafı; kırmızı tortul tabakaların geniş vadiler boyunca aşınarak oluşturduğu yoğun kaya peyzajı.

Narman vadileri, renkleri ve aşınma şekilleri nedeniyle sık sık ABD’de Colorado Nehri çevresindeki Grand Canyon peyzajıyla karşılaştırılıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı da bu benzerliğe dikkat çekiyor.

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Ancak bu benzetme, iki bölgenin jeolojik olarak tamamen aynı olduğu anlamına gelmiyor. Daha çok kırmızı kaya tabakaları, kanyon görüntüsü ve geniş ölçekli erozyon peyzajı açısından görsel bir karşılaştırma yapılıyor.

Bu nedenle Narman için “dünyada tek” demek yerine, Türkiye’nin dikkat çekici ve jeolojik açıdan özgün kırmızı peri bacası alanlarından biri ifadesini kullanmak daha doğru.

UNESCO LİSTESİNDE Mİ?

Burada Kapadokya ile önemli bir fark daha bulunuyor.

Göreme Millî Parkı ve Kapadokya’nın Kaya Alanları, 1985 yılından bu yana UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde.

Narman Peri Bacaları için ise aynı statüyü kullanmak doğru değil. Bazı yerel ve akademik kaynaklarda bölgenin UNESCO Türkiye Millî Komitesi kapsamında geçmişte gündeme geldiğine ilişkin ifadeler bulunuyor; ancak Narman’ı doğrudan “UNESCO Dünya Mirası” olarak tanımlamak yanlış olur.

Bölgenin resmî koruma açısından önemli bir statüsü ise var: Narman Peri Bacaları 2018 yılında Tabiat Anıtı ilan edildi.

TÜRKİYE’DE NEDEN KAPADOKYA KADAR BİLİNMİYOR?

Narman’ın en dikkat çekici taraflarından biri de burada ortaya çıkıyor.

Kapadokya, onlarca yıldır Türkiye’nin uluslararası turizm markalarından biri. Otelleri, balon turları, kaya kiliseleri, yer altı şehirleri ve geniş turizm altyapısıyla tek başına bir destinasyon haline gelmiş durumda.

Narman ise turizm açısından çok daha yeni keşfedilen bir rota.

Bu nedenle Türkiye’de dahi pek çok kişi Narman Peri Bacaları’nı ilk kez fotoğraflarını gördüğünde öğreniyor. Buna karşılık son yıllarda bölgenin görünürlüğü artıyor. 2026 yazında ve bayram dönemlerinde bölgede ziyaretçi yoğunluğu yaşandığı, Narman’ın alternatif turizm rotaları arasında öne çıktığı haberleştirildi.

Özellikle doğa fotoğrafçılığı, yürüyüş, alternatif turizm ve sıra dışı coğrafyaları keşfetmek isteyenler için Narman giderek daha fazla ilgi görüyor.

NARMAN’I GÖRÜNCE NEDEN “BAŞKA BİR GEZEGEN” HİSSİ VERİYOR?

Bunun cevabı renklerde saklı.

Kızıl kaya sütunlarının arasındaki dar geçitler, geniş vadiler ve yukarı doğru yükselen sıra dışı şekiller klasik Anadolu manzarasından oldukça farklı bir görüntü oluşturuyor.

İlkbaharda kızıl kayaların çevresindeki yeşillikler, yazın kuru ve kırmızı tonlar, kışın ise karın oluşturduğu beyaz-kırmızı kontrast Narman’ı yılın farklı dönemlerinde tamamen başka bir görüntüye büründürüyor.

Bu özelliği nedeniyle Narman yalnızca jeoloji meraklıları için değil, fotoğrafçılar ve doğa gezginleri için de dikkat çekici bir açık hava alanı niteliğinde.

NARMAN'I İLK KEZ DUYANLARIN BİLMESİ GEREKEN 7 ŞEY

Narman Peri Bacaları’nı tek bakışta özetlemek gerekirse:

- Erzurum’un Narman ilçesinde bulunuyor.

- Yaklaşık 2,5-3 milyon yıllık jeolojik süreçlerle şekillendi.

- Kırmızı rengini kayaçlardaki demirin oksitlenmesinden alıyor.

- Kapadokya’nın aksine esas olarak tortul kayaçlardan meydana geliyor.

- “Kırmızı Periler Diyarı” adıyla da biliniyor.

- 2018 yılından beri Tabiat Anıtı statüsünde korunuyor.

- Son yıllarda Türkiye’nin yükselen alternatif doğa turizmi rotalarından biri olarak dikkat çekiyor.

KAPADOKYA’NIN KIRMIZI KARDEŞİ DEĞİL, KENDİ HİKÂYESİ OLAN BİR COĞRAFYA

Narman Peri Bacaları sık sık “Doğu’nun Kapadokyası” olarak tanıtılıyor. Bu ifade bölgenin nasıl göründüğünü anlatmak için işe yarasa da Narman’ın gerçek değerini tek başına açıklamıyor.

Çünkü Narman, Kapadokya’nın küçük bir kopyası değil.

Farklı kayaçlardan oluşmuş, farklı bir jeolojik süreçten geçmiş ve demir oksidin verdiği kızıl renk sayesinde kendine özgü bir peyzaj kazanmış ayrı bir doğal miras.

Belki de Narman’ı anlatmanın en doğru yolu şu:

Kapadokya’yı biliyoruz; Narman ise Türkiye’nin hâlâ keşfetmeye devam ettiği kırmızı coğrafyalardan biri.