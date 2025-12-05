Kapadokya gastronomisinin 10 bin yıllık geçmişini yazacak

Haberin Devamı

Türkiye'de yayımlanan Şef Ulaş Tekerkaya'nın 'Boncuklu Höyük ve Çatalhöyük: 10.000 Yıllık Mutfak Kültürü' adlı eseri, uluslararası Gourmand Awards kapsamında Dünyanın En İyi İllüstrasyon Kitabı ve Dünyanın En İyi Gastronomi Tarihi Kitabı ödüllerine layık görüldü. Kitap ayrıca Gourmand Awards'ın 30 yıllık tarihinde bu iki kategoride birden 'Dünyanın En İyisi' seçilerek, büyük bir başarıya imza attı. Şef Ulaş Tekerkaya bu başarısına bir yenisini daha eklemek için Kapadokya gastronomisini de kaleme alacak.

Ödüllerini Riyad'da düzenlenen Saudi Feast Food Festivali'nde alan Tekerkaya, "Boncuklu Höyük ve Çatalhöyük: 10.000 Yıllık Mutfak Kültürü' adlı bu çığır açan çalışma ile insanlığın en eski yerleşimlerinden birinin gastronomik mirasını yeniden canlandırdı" dedi.

Antik Anadolu'nun tatlarını, ritüellerini ve hikâyelerini yeniden gün yüzüne çıkaran eserin kültürel hafızaya ve gastronomi tarihine de ışık tuttuğunu söyleyen Tekerkaya, "Boncuklu Höyük ve Çatalhöyük kitabım, dünyanın son 30 yılının en iyileri arasında yer aldı. Tarihte on bin yıl öncesine dayanan kaynaklar ile birlikte insanlığa katkı sağladığından nadir görülen bir eser olarak değerlendirildi. Ayrıca Kapadokya mutfağı ile ilgili de çalışmalarım devam ediyor. Kapadokya mutfağının da on bin yıl öncesinde ve daha derinlerde neler var, bunları da gün yüzüne çıkartmak için çalışmalarım devam ediyor. Kapadokya'da da gün yüzüne çıkarttığım lezzetleri insanlığa aktarmaya devam ediyorum" dedi.