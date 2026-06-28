Silivri'de binlerce kişi plajlara akın etti!
28.06.2026 - 14:55Güncellenme Tarihi:
İstanbul'un Silivri ilçesinde hava sıcaklıkların artmasıyla birlikte vatandaşlar sahillere akın etti.
Hava sıcaklığının 35 dereceye ulaştığı Silivri’de, sıcaktan bunalanlar serinlemek için plajlara akın etti.
Kumluk Plajı da denize girenlerle doldu taştı. Yoğunluğun yaşandığı plajda, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) cankurtaran ekipleri de vatandaşları boğulma vakalarına karşı sık sık uyardı ve denetimlerini artırdı.