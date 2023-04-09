Kanser olduğunu herkesten gizlemişti! Vali Atik 63 gün sonra Hatay'dan ayrılıyor

Hatay'dan ayrılmadan önce bir kez daha Fulya Öztürk ile bir araya gelen Ali Fuat Atik, hastalığı ve bu süreç hakkında konuştu.

6 Şubat'ta meydana gelen depremde Hatay'a koordinatör vali olarak atanan Atik, Gayet iyiyim, tedavi sürecimi burada tamamdım. Her şey iyi gitti. Görevimi yarın meslektaşıma devrettikten sonra Denizli'ye doğru yola çıkacam. Asli görevime orada devam edeceğim. Fakat kalbim hep bu şehirde olacak."

Ameliyatın detaylarını aktaran Atik, "Ameliyatı yapacak hocam İstanbul'da. Doktorum, "ameliyat edelim, bu işi bitirelim" dedi. Bundan sonra ki ömrümüzün kalanıyla inşallah sağlıklı yaşayacağım" dedi.

"EN ÖNEMLİ MOTİVASYON..."

99 depreminin tanığı olduğu olduğunu belirten Vali Atik, "O anki olaylara şahitlik ettim. O dönemde depremzede tanımlama ifadesi olarak bunun halktaki karşılığını biliyorum. Devleti vatandaşımızın sahada görmesinin ne demek olduğunu bildiğim için burada kalmamı sağlayan en önemli motivasyon buydu." ifadelerini kullandı.