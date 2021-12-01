Kan donduran vahşet! 1 aylık bebeğini bıçaklayıp, sobada yakarak öldürdü

Olay, öğle saatlerinde, ilçeye bağlı Büyükkışla köyünde meydana geldi. Fatma Büyük, çoban olan eşi hayvanları otlatmaya çıkarınca, 1 aylık erkek bebeğini bilinmeyen nedenle bıçakladıktan sonra yanan sobaya attı.

Büyük, daha sonra komşularına giderek, bebeğini öldürdüğünü söyledi. Komşuların ihbarı üzerine köye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sobadan vücudu kısmen yanmış çıkarılan bebeğin hayatını kaybettiği belirlendi. Fatma Büyük, jandarma tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

JANDARMA EVDE İNCELEME YAPTI

Yozgat'ın Çandır ilçesinde 1 aylık bebeğini bıçakladıktan sonra yanan sobaya atarak öldüren Fatma Büyük, hastanede sağlık kontrolünden geçirilerek karakola götürüldü. Henüz ifade vermeyen Büyük'ün bir çocuğunun daha olduğu belirtildi.

Bu arada, Cumhuriyet Savcısı, jandarma eşliğinde evde inceleme yaptı. Evin bulunduğu sokak güvenlik şeridi çekilerek kapatıldı. İncelemelerin tamamlanması ardından bebeğin cesedi, otopsi için Yozgat Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA



Yozgat Valiliği'nce Fatma Büyük'ün bebeğini sobada yakarak öldürmesiyle ilgili yapılan yazılı açıklamada, "İlçe Jandarma Komutanlığımız derhal olay yerine intikal etmiş, F.B. isimli kadın gözaltına alınmış, konuyla ilgili ivedilikle adli soruşturma başlatılmıştır. Şahsın diğer çocuğu ise 6284 sayılı kanun çerçevesinde idari koruma kararı alınarak Yozgat Çocuk Destek Merkezi'ne gönderilmiştir. Bu elim olay, valiliğimizce titizlikle takip edilmektedir" denildi.