Kan donduran dehşet! Eşi ve çocuklarını defalarca bıçakladı
Diyarbakır’da kan donduran bir olay meydana geldi. Cinnet getiren baba, ailesini bıçakla delik deşik etti. 1 çocuğu ölürken eşi ve diğer çocuğu ağır yaralandı.
06.12.2021 - 12:46 |
Olay, Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesi Huzurevleri Mahallesi 31. sokakta bulunan bir apartmanın birinci katında meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre cinnet getiren bir baba eşi ve çocuklarını defalarca bıçakladı. 1 çocuğu hayatını kaybetti, eşi ve diğer çocuğu ağır yaralandı.