Kan donduran dehşet! Eşi ve çocuklarını defalarca bıçakladı

Olay, Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesi Huzurevleri Mahallesi 31. sokakta bulunan bir apartmanın birinci katında meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre cinnet getiren bir baba eşi ve çocuklarını defalarca bıçakladı. 1 çocuğu hayatını kaybetti, eşi ve diğer çocuğu ağır yaralandı.