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GündemKan donduran dehşet! Eşi ve çocuklarını defalarca bıçakladı
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Kan donduran dehşet! Eşi ve çocuklarını defalarca bıçakladı

Diyarbakır’da kan donduran bir olay meydana geldi. Cinnet getiren baba, ailesini bıçakla delik deşik etti. 1 çocuğu ölürken eşi ve diğer çocuğu ağır yaralandı.

06.12.2021 - 12:46 |
Kan donduran dehşet! Eşi ve çocuklarını defalarca bıçakladı

Olay, Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesi Huzurevleri Mahallesi 31. sokakta bulunan bir apartmanın birinci katında meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre cinnet getiren bir baba eşi ve çocuklarını defalarca bıçakladı. 1 çocuğu hayatını kaybetti, eşi ve diğer çocuğu ağır yaralandı.

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