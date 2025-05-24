Kamuda siber güvenlik farkındalığını artırmak, ulusal güvenlik politikalarına katkı sunmak ve bireylerden kurumlara kadar yaygın bir güvenlik kültürü oluşturmak amacıyla faaliyetlerini sürdüren Kamu Siber Güvenlik Derneği, "Siber Güvenliğin Temelleri" eğitimi düzenledi.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) ev sahipliğinde düzenlenen Siber Güvenlik Eğitim Serisi’nin birinci aşaması tamamlandı.

"Siber Güvenliğin Temelleri" başlığıyla gerçekleştirilen eğitime, kamu ve özel sektör çalışanları ile öğrenciler yoğun katılım sağladı.

Eğitim kapsamında, temel siber güvenlik kavramları, kurumsal güvenlik süreçleri, zafiyet tarama yöntemleri, pasif ve aktif tarama teknikleri ile senaryo tabanlı uygulamalara yer verildi.

Katılımcılar, alanında uzman siber güvenlik eğitmenlerinden kapsamlı bilgiler edinme imkanı buldu.

Kamu Siber Güvenlik Derneği Başkanı Nurullah Celal Uslu, etkinliğin kapanışında yaptığı değerlendirmede, yerli ve milli siber güvenlik anlayışını güçlendirmek için bu alanda bilgi sahibi, düşünen ve üreten bireylerin yetiştirilmesinin kritik önem taşıdığını vurguladı.

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Uslu, dernek olarak siber güvenlik farkındalığını yaygınlaştırmaya yönelik çalışmalara devam edeceklerini ve eğitim serisinin ikinci etabı için hazırlıkların başladığını ifade etti.

Kamu Siber Güvenlik Derneği, "önce güvenlik" yaklaşımı doğrultusunda, siber güvenlik bilincini kamu kurumlarından başlayarak toplumun geneline yaymayı ve güvenlik ekosisteminin temellerini genişletmeyi amaçlıyor.