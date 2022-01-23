GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
GündemKamu görevlilerine idari izin! 5 gün...
HaberlerGündem Haberleri Kamu görevlilerine idari izin! 5 gün...
ABONE OL

Kamu görevlilerine idari izin! 5 gün...

Kamu görevlileri ile ilgili açıklama geldi. İdari izin verildi. 24-28 Ocak tarihleri arasında geçerli olacak. Valilik duyurdu. Gaziantep’te yoğun kar yağışı nedeniyle engelli, hamile ve 3 yaş altı çocuğu bulunan kamu görevlilerine 5 günlük idari izin verilirken, halk eğitim ve rehabilitasyon merkezleri de tatil edildi.

23.01.2022 - 13:36 |
Kamu görevlilerine idari izin! 5 gün...

Gaziantep’te etkisini sürdüren yoğun kar yağışı nedeniyle belirli şartları taşıyan kamu görevlilerine 5 gün idari izin verildi. Vali Davut Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, olumsuz hava şartlarının önümüzdeki hafta da devam edeceğini belirterek, hamile, engelli ve 3 yaş altı çocuğu bulunan kamu görevlilerine 5 gün idari izin verildiğini duyurdu. Halk eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinin de 24 ile 28 Ocak tarihleri arasında tatil edildiğini açıklayan Gül, “Olumsuz hava şartları önümüzdeki hafta da devam edeceğinden hamile, engelli ve üç yaş altı çocuğu bulunan kamu görevlilerine 24-28 Ocak tarihleri arasında 5 gün idari izin verilmiştir. Halk eğitim ve rehabilitasyon merkezleri de aynı tarihlerde tatil edilmiştir” ifadelerini kullandı.

Kamu görevlilerine idari izin 5 gün...

Kar yağışı ile ilgili son dakika uyarısı! ‘İzlanda kışı geldi, 49 ilde alarm verildi! İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa... Dikkat: Penguen gibi...
İlgili Haber
Kar yağışı ile ilgili son dakika uyarısı! ‘İzlanda kışı geldi, 49 ilde alarm verildi! İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa... Dikkat: Penguen gibi...

GÜNCEL HABERLER

Koronavirüs ne zaman bitecek? Aşılar ile ilgili flaş açıklama, Pfizer duyurdu

Koronavirüs ne zaman bitecek? Aşılar ile ilgili flaş açıklama, Pfizer duyurdu

Akıncı TİHA'da ilk ihracat gerçekleşti!

Akıncı TİHA'da ilk ihracat gerçekleşti!

Çin kasten gizledi! 139 kişinin öldüğü ortaya çıktı

Çin kasten gizledi! 139 kişinin öldüğü ortaya çıktı

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Koronavirüs ne zaman bitecek? Aşılar ile ilgili flaş açıklama, Pfizer duyurdu

Koronavirüs ne zaman bitecek? Aşılar ile ilgili flaş açıklama, Pfizer duyurdu

Sıradaki Haber
Çin kasten gizledi! 139 kişinin öldüğü ortaya çıktı

Çin kasten gizledi! 139 kişinin öldüğü ortaya çıktı

Sıradaki Haber
3600 ek gösterge ile ilgili flaş açıklama! Bakan duyurmuştu, kritik toplantı...

3600 ek gösterge ile ilgili flaş açıklama! Bakan duyurmuştu, kritik toplantı...

Sıradaki Haber
Paralar cuma günü hesaplarda! En az 1.550 TL ödenecek

Paralar cuma günü hesaplarda! En az 1.550 TL ödenecek

Sıradaki Haber