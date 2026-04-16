Kahramanmaraş'taki okul saldırısı sonrası İsa Aras Mersinli'nin arkadaşı itiraf etti: Her gördüğünü yapardı

16.04.2026 - 13:02Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Kahramanmaraş'ta silahlı saldırının düzenlendiği okulda öğrenim gören bir öğrenci, katil zanlısının takıntılı ve her gördüğünü yapan biri olduğunu söyledi.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesindeki Ayser Çalık Ortaokulu'nda dün gerçekleşen silahlı saldırıda 10 kişi hayatını kaybetti. Okulda bu sabah sessizlik hakim olurken, okulda öğrenim gören ve ismini açıklamak istemeyen bir öğrenci katil zanlısını anlattı.

Saldırganın takıntılı olduğunu söyleyen öğrenci, "Zaten çocuk takıntılı bir çocuktu, her gördüğünü yapan bir çocuktu. Bence bu okula bir güvenlik gerek. Çünkü öyle bir çocuğun okulda yeri yoktu. Yetmezmiş gibi herkese kurulan bir çocuktu. Kendisinin arkadaşı da yoktu okulda. Bir arkadaşı vardı, o da kendisi gibiydi. İçine kapanık bir çocuktu. 8-G şubesindeydi, kimseyle muhatap olmazdı. Onca insanın çocuğu vefat etti, bu okula güvenlik şart" dedi.

