Kahramanmaraş'ta okul saldırısı sonrası yeni karar! 81 ilde başladı, okullarda devreye alındı

16.04.2026 - 11:14

Kaynak: AA

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta okullara yönelik gerçekleştirilen saldırıların ardından harekete geçildi. İçişleri Bakanlığı yeni bir karar aldı. 81 il valiliğine gönderilen talimat resmen uygulamaya alındı.

Türkiye genelindeki tüm ilk, orta ve lise kademelerindeki okullarda güvenlik çemberi genişletildi. İçişleri Bakanlığı'nın talimatıyla sabahın ilk ışıklarıyla birlikte okul önlerine konuşlanan polis ekipleri, adeta kuş uçurtmadı.

Sadece karadan değil, havadan da dron destekli takiplerle okul çevreleri didik didik edildi. İstanbul ve Ankara başta olmak üzere metropollerdeki okul çevrelerinde şüpheli görülen her araç durduruldu, her şahıs titiz bir incelemeden geçirildi.

Başkent Ankara'da emniyet güçleri, okul çevrelerini "güvenli bölge" ilan etti. Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, özellikle okul ile ilişiği olmayan ve çevrede vakit geçiren şüpheli şahıslar üzerinde yoğunlaştı. Okul kapılarında bekleyen veya çevre dükkanlarda vakit geçiren kişilere yönelik Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu yapılırken şüpheli görülen araçlar aranırken, sürücülerin belgeleri kontrol edildi.

Yeni güvenlik stratejisi kapsamında, risk analizi yapılan her okulun önünde en az iki emniyet personeli sabit olarak görevlendirildi. Eğitim ve öğretim saatleri boyunca okulun nabzını tutacak olan bu ekipler, herhangi bir olumsuz durumda anında müdahale edecek. Öğretmen ve öğrencilerin huzuru için gerekmesi durumunda takviye özel harekat ve çevik kuvvet ekipleri de stratejik noktalarda hazır kıta bekletilecek.

Sadece büyükşehirlerde değil, yurt genelinde eş zamanlı başlatılan bu operasyonel faaliyetlerin geçici olmadığı vurgulandı. Bakanlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre, risk analizi ve değerlendirme raporları doğrultusunda güvenlik stratejileri sürekli güncellenecek.

Okul çevresindeki metruk binalar, internet kafeler ve oyun salonları da bu denetimler kapsamında mercek altına alınmaya devam ediyor. Veliler, artırılan güvenlik önlemleri sonrası derin bir nefes alırken, denetimlerin eğitim yılı sonuna kadar kararlılıkla sürdürüleceği öğrenildi.