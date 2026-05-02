Kahramanmaraş'ta torpil şakası 92 hektarı kül etti, hapis ve 43,7 milyon TL tazminata mahkum oldu

02.05.2026 - 21:48Güncellenme Tarihi:

Kaynak: KAHRAMANMARAŞ (İHA)

Kahramanmaraş'ta arkadaş ortamında yapılan sorumsuz bir şaka, geniş bir kızılçam alanının kül olmasına neden olmuştu. Olayın 21 yaşındaki şüphelisi 5 yıl 6 ay 20 gün hapis cezası ve 43,7 milyon TL tazminat ödemeye mahküm edildi.

Olay, 28 Temmuz 2024 günü Onikişubat ilçesine bağlı Suçatı Mahallesi Fırnız mevkisindeki ormanlık alanda yaşandı. Orman içerisinde piknik yapan arkadaş grubun attığı bir torpil kuru otların tutuşmasına neden oldu. Kontrol altına alınamayan yangın ağaçlara sıçradı. 18 saatin ardından yangın kontrol altına alınmış olsada 92 hektar ormanlık alan yanarak küle döndü. Yangın sonrası başlatılan soruşturmada olayın şüplenisi 21 yaşındaki M.S. hakkında "taksirle dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı şekilde orman yangınına neden olma" suçlaması ile dava açıldı.

Şaka amaçlı atılan torpil 43.7 milyon zarara neden oldu

Soruşturma sürecinde hazırlanan teknik raporda, yangına müdahale masrafları ve tahrip olan alanın yeniden ağaçlandırma giderleri hesaplandı. Toplam kamu zararının 43 milyon 752 bin lira olduğu bildirildi ve bu tutarın sorumludan tahsili istendi.

Kahramanmaraş Adliyesi'nde görülen davada, mahkeme heyeti, sanığın eylemi sonucu oluşan tahribatı ve kusur durumunu değerlendirerek hapis cezasına hükmetti. Ayrıca, yangının yol açtığı milyonlarca liralık kamu zararının da sanıktan tahsil edilmesine karar verildi. M.S., "Taksirle dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı şekilde orman yangınına neden olma" suçundan 5 yıl 6 ay 20 gün hapis ve 43.7 milyon tazminat ödemeye mahkül edildi.

#Gündem

