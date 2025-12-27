Kahramanmaraş'ta toplu taşıma kararı: Artık ücretsiz olacak

GAZETE VATAN ANA SAYFA
27.12.2025 - 10:48Güncellenme Tarihi:
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, belirli otobüs hatları arasında 70 dakika içerisinde yapılacak aktarmalardan ücret alınmayacağını duyurdu. Hem tam kart hem de indirimli kart sahibi vatandaşlar ücretsiz aktarım hizmetinden yararlanabilecek.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, toplu taşıma kullanıcılarını yakından ilgilendiren yeni bir uygulamayı daha hayata geçirdi. Vatandaşların daha konforlu, ekonomik ve kesintisiz bir yolculuk yapabilmesini amaçlayan düzenleme kapsamında, belirli otobüs hatları arasında yapılacak aktarmalar ücretsiz olacak.

Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada; 7 - 8, 3 - 18, 11 - 18, 12 - 18, 33 - 18, 35 - 16, 30B - 18, 36B - 18, 39B - 37 ve 32B - 37 numaralı hatlar arasında 70 dakika içerisinde gerçekleştirilen aktarmalardan ücret alınmayacak. Bu uygulama sayesinde özellikle birden fazla araç kullanmak zorunda kalan vatandaşların ulaşım maliyetlerinin azaltılması ve şehir içi hareketliliğin daha pratik hale getirilmesi hedefleniyor.

Ücretsiz aktarma hizmeti, indirimli kart ve tam kart kullanıcıları için geçerli olacak. Ancak uygulama; abonman kartlarda ve kredi kartları ile yapılan binişlerde geçerli olmayacak. Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, şehir içi toplu taşıma hizmetlerinin hem kalite hem de fiyat açısından daha ulaşılabilir hale getirilmesi için çalışmaların aralıksız sürdüğü vurgulandı. Açıklamada; vatandaş memnuniyetini önceleyen uygulamaların artarak devam edeceği, toplu taşıma altyapısının güçlendirilmesi ve hizmet çeşitliliğinin artırılması için yeni projelerin de gündemde olduğu ifade edildi.

