GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemKahramanmaraş’ta şehrin en işlek caddesinde ulaşım değişiyor! 7 Ocak'a kadar kapandı: İşte kapatılan o güzergah
HaberlerGündem Haberleri Kahramanmaraş’ta şehrin en işlek caddesinde ulaşım değişiyor! 7 Ocak'a kadar kapandı: İşte kapatılan o güzergah

Kahramanmaraş’ta şehrin en işlek caddesinde ulaşım değişiyor! 7 Ocak'a kadar kapandı: İşte kapatılan o güzergah

27.12.2025 - 09:49Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Kahramanmaraş’ta şehrin en işlek caddesinde ulaşım değişiyor! 7 Ocak'a kadar kapandı: İşte kapatılan o güzergah

"Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'nden son dakika ulaşım uyarısı! Şehrin can damarı Trabzon Bulvarı'nda başlatılan alt ve üstyapı çalışmaları nedeniyle trafik düzeni değişti. Müftülük binasından Valilik istikametine giden şerit, 7 Ocak tarihine kadar araç trafiğine tamamen kapatıldı.

Haberin Devamı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Trabzon Bulvarı gerçekleştirilecek alt ve üstyapı imalatları nedeniyle bulvarın Müftülük binasından Valilik binasına gidiş şeridinin 7 Ocak tarihine kadar trafiğe kapalı olacağını duyurdu.

İLGİLİ HABER

Kayseri'de yılbaşı öncesi patladı! Dünyada parmakla gösteriliyor, yüzde 90'a yaklaştı
Kayseri'de yılbaşı öncesi patladı! Dünyada parmakla gösteriliyor, yüzde 90'a yaklaştı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Trabzon Bulvarı gerçekleştirilecek alt ve üstyapı imalatları nedeniyle bulvarda kısmi yol kapama yapılacağını duyurdu.

Yapılan açıklamaya göre, Müftülük binasından Valilik binasına gidiş şeridi 7 Ocak tarihine kadar araç trafiğine kapalı olacak. Çalışmalar süresince ulaşım, bulvarın diğer kesimlerinden ve belirlenen alternatif güzergâhlardan sağlanacak. Yapılan açıklamada, trafik akışının güvenli ve düzenli şekilde sürdürülebilmesi için sürücülerin yol üzerindeki uyarı levhalarına, işaretlere ve yönlendirmelere titizlikle uymalarının önemini hatırlattı. Ayrıca, çalışmaların yapılacağı güzergâhı kullanacak araç sahiplerinin, yoğunlukların önüne geçebilmek için mümkün olduğunca alternatif yolları tercih etmeleri istendi.

 

Güncel Haberler

Kahramanmaraş'ta toplu taşıma kararı: Artık ücretsiz olacak
#Gündem

Kahramanmaraş'ta toplu taşıma kararı: Artık ücretsiz olacak

Coğrafi işaretli Trabzon hasırı dudak uçuklattı! Fiyatı 6 milyon TL'ye kadar çıkıyor!
#Gündem

Coğrafi işaretli Trabzon hasırı dudak uçuklattı! Fiyatı 6 milyon TL'ye kadar çıkıyor!

Iğdır'da 30 milyonluk dev adım! Çiftçinin ürünü artık dalındaki gibi taze kalacak: Üretimin ömrünü uzayacak
#Ekonomi

Iğdır'da 30 milyonluk dev adım! Çiftçinin ürünü artık dalındaki gibi taze kalacak: Üretimin ömrünü uzayacak