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Ayder Yaylası'nda tarihi kısalma: Pazartesi günü açılıyor

15.08.2026 - 12:55Güncellenme Tarihi:

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Karadeniz Sahil Yolu’nun Pazar-Ardeşen ayrımından başlayarak Çamlıhemşin ilçe merkezinden geçip Ayder’e ulaşan güzergâhta yürütülen çalışmalara ilişkin açıklamalarda bulundu.

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1Ayder Yaylası'nda tarihi kısalma: Pazartesi günü açılıyor

Bakan Uraloğlu, 36,5 kilometrelik Pazar-Ardeşen Ayrım-Çamlıhemşin-Ayder İl Yolu kapsamında yapımı tamamlanan 955 metre uzunluğundaki Çamlıhemşin Tüneli ile Fırtına Deresi ve Hala Deresi-1 köprülerini kapsayan 2 kilometrelik kesimin pazartesi günü hizmete açılacağını bildirdi.

2Ayder Yaylası'nda tarihi kısalma: Pazartesi günü açılıyor

Pazar-Ardeşen Ayrım-Çamlıhemşin-Ayder İl Yolu’nun bölge turizmi açısından önemli bir güzergâh olduğunu belirten Uraloğlu, "Ayder Yaylamız her yıl bir milyonu aşkın ziyaretçiyi ağırlıyor. Hem kış hem de yayla turizminin gelişmesiyle birlikte güzergâhtaki trafik yoğunluğu da arttı. Mevcut yola şerit ilaveleri yaparak yolun kapasitesini artırıyor, vatandaşlarımıza daha hızlı, güvenli ve konforlu ulaşım imkânı sağlıyoruz." ifadelerini kullandı.

3Ayder Yaylası'nda tarihi kısalma: Pazartesi günü açılıyor

Projedeki sanat yapılarına ilişkin bilgi veren Bakan Uraloğlu, "Güzergâhta 955 metre uzunluğundaki Çamlıhemşin Tüneli, 2 bin 265 metrelik Hala Tüneli ve 450 metrelik Hala-2 Tüneli olmak üzere toplam 3 bin 670 metre uzunluğunda 3 tek tüp tünel bulunuyor." dedi.Uraloğlu, söz konusu kesimde ayrıca 50 metrelik Akkaya Köprüsü, 40 metrelik Şenyamaç Köprüsü, 135 metrelik Fırtına Deresi Köprüsü, 90 metrelik Hala Deresi-1 Köprüsü ve 30 metrelik Hala Deresi-2 Köprüsü olmak üzere toplam 345 metre uzunluğunda 5 köprü bulunduğunu ifade etti.

4Ayder Yaylası'nda tarihi kısalma: Pazartesi günü açılıyor

Daha önce tek yol standardındaki yaklaşık 8 kilometrelik kesimin trafiğe açıldığını hatırlatan Uraloğlu, "Pazartesi günü de Çamlıhemşin Tüneli, 135 metre uzunluğundaki Fırtına Deresi Köprüsü ve 90 metre uzunluğundaki Hala Deresi-1 Köprüsü’nü kapsayan 2 kilometrelik Çamlıhemşin Tünelli Geçişi’ni hizmete sunuyoruz. Böylece projemizin toplam 10 kilometrelik bölümünü tamamlamış olduk." açıklamasında bulundu.

5Ayder Yaylası'nda tarihi kısalma: Pazartesi günü açılıyor

Yolun tamamlanmasıyla güzergâhın 1,5 kilometre kısalacağını vurgulayan Uraloğlu, "Seyahat süresini 55 dakikadan 35 dakikaya indireceğiz. Böylece zamandan 675 milyon lira, akaryakıttan 97 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 772 milyon lira tasarruf sağlayacağız. Karbon emisyonunu da yıllık 4 bin 800 ton azaltacağız." ifadelerini kullandı.