Ayder Yaylası'nda tarihi kısalma: Pazartesi günü açılıyor

2

Pazar-Ardeşen Ayrım-Çamlıhemşin-Ayder İl Yolu’nun bölge turizmi açısından önemli bir güzergâh olduğunu belirten Uraloğlu, "Ayder Yaylamız her yıl bir milyonu aşkın ziyaretçiyi ağırlıyor. Hem kış hem de yayla turizminin gelişmesiyle birlikte güzergâhtaki trafik yoğunluğu da arttı. Mevcut yola şerit ilaveleri yaparak yolun kapasitesini artırıyor, vatandaşlarımıza daha hızlı, güvenli ve konforlu ulaşım imkânı sağlıyoruz." ifadelerini kullandı.