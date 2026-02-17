Kahramanmaraş’ta terk edilmiş kamyonet panik yarattı

Edinilen bilgiye göre, Dulkadiroğlu ilçesi 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’ndaki otobüs durağına giren 60 ZM 872 plakalı kamyonet, sürücüsü tarafından park edilerek kapıları açık şekilde bırakıldı. Kimliği belirsiz sürücünün aracı terk ederek uzaklaşması üzerine durakta bekleyen onlarca yolcu panik yaşadı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis sevk edildi. Güvenlik önlemi alınan araç, uzman ekipler tarafından incelendi. Yapılan kontrollerin ardından araç, çekici yardımıyla yediemin otoparkına götürüldü.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.