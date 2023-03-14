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Kahramanmaraş'ta 4.9 büyüklüğünde deprem

Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit ilçesinde 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

14.03.2023 - 17:57 |
Kahramanmaraş'ta 4.9 büyüklüğünde deprem

AFAD'dan alınan bilgiye göre, saat 17.49'da merkez üssü Kahramanmaraş’a bağlı Çağlayancerit ilçesi olan
4.9 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Sarsıntı yerin 5 kilometre derinliğinde meydana geldi. Deprem çevre ilçelerden de hissedildi.

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