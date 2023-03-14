Kahramanmaraş'ta 4.9 büyüklüğünde deprem
Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit ilçesinde 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
14.03.2023 - 17:57 |
AFAD'dan alınan bilgiye göre, saat 17.49'da merkez üssü Kahramanmaraş’a bağlı Çağlayancerit ilçesi olan
4.9 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Sarsıntı yerin 5 kilometre derinliğinde meydana geldi. Deprem çevre ilçelerden de hissedildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) March 14, 2023
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Büyüklük:4.9 (Mw)
Yer:Çağlayancerit (Kahramanmaraş)
Tarih:2023-03-14
Saat:17:49:47 TSİ
Enlem:37.84 N
Boylam:37.384 E
Derinlik:5.34 km
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