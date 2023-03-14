Kahramanmaraş'ta 4.9 büyüklüğünde deprem

AFAD'dan alınan bilgiye göre, saat 17.49'da merkez üssü Kahramanmaraş’a bağlı Çağlayancerit ilçesi olan

4.9 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Sarsıntı yerin 5 kilometre derinliğinde meydana geldi. Deprem çevre ilçelerden de hissedildi.