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Kahramanmaraş'ta 4.7 büyüklüğünde deprem

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

19.06.2023 - 21:39 | | İHA
Kahramanmaraş'ta 4.7 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) alınan bilgiye göre, saat 21.31'de Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7,1 kilometre derinliğinde meydana gelen depremin Adana'nın Kozan, Saimbeyli ilçeleri ile Osmaniye'de de hissedildiği bildirildi.
Merkez üssünde şiddetli hissedilen depremle ilgili şu ana kadar bir olumsuzluk bildirilmediği öğrenildi.

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