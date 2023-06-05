Kahramanmaraş'ta 4.4 büyüklüğünde deprem
Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
05.06.2023 - 19:53 |
AFAD'dan alınan bilgilere göre, saat 19.40’ta Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesinde 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 11 kilometre derinlikte meydana gelen ve ilçede hafif şekilde hissedilen deprem, herhangi bir yıkıma neden olmadı.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) June 5, 2023
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Büyüklük:4.4 (Mw)
Yer:Göksun (Kahramanmaraş)
Tarih:2023-06-05
Saat:19:40:47 TSİ
Enlem:37.981 N
Boylam:36.554 E
Derinlik:11.41 km
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