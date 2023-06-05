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Kahramanmaraş'ta 4.4 büyüklüğünde deprem

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

05.06.2023 - 19:53 |
Kahramanmaraş'ta 4.4 büyüklüğünde deprem

AFAD'dan alınan bilgilere göre, saat 19.40’ta Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesinde 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 11 kilometre derinlikte meydana gelen ve ilçede hafif şekilde hissedilen deprem, herhangi bir yıkıma neden olmadı.

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