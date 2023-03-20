Kahramanmaraş'ta 4.1 büyüklüğünde deprem
Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
20.03.2023 - 18:51 |
AFAD'ın verilerine göre bugün saat 18:40'da merkez üssü Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesi olan 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği ise 7 km olarak açıklandı.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) March 20, 2023
*
Büyüklük:4.1 (Mw)
Yer:Türkoğlu (Kahramanmaraş)
Tarih:2023-03-20
Saat:18:40:34 TSİ
Enlem:37.299 N
Boylam:36.653 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/TXFvpVa0n7@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi