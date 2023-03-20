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Kahramanmaraş'ta 4.1 büyüklüğünde deprem

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

20.03.2023 - 18:51 |
Kahramanmaraş'ta 4.1 büyüklüğünde deprem

AFAD'ın verilerine göre bugün saat 18:40'da merkez üssü Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesi olan 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği ise 7 km olarak açıklandı.

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