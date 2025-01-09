GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
HaberlerGündem Haberleri Kahramanmaraş’ta 3 araçlı zincirleme trafik kazası! Yaralılar var

Kahramanmaraş’ta 3 araçlı zincirleme trafik kazası! Yaralılar var

Kahramanmaraş’ta 3 aracın karışmasıyla meydana gelen zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

09.01.2025 - 07:59 | | İHA
Kahramanmaraş’ta 3 araçlı zincirleme trafik kazası! Yaralılar var

Kaza, Onikişubat ilçesi Batı Çevre Yolu üzerinde meydana geldi.

Seyir halindeki iki otomobil ve bir hafif ticari araç zincirleme kazaya karıştı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yaralıları kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazaya karışan araçlar çekici marifetiyle yoldan çekildi.

Kısa süreli trafiğe kapanan karayolu yeniden trafiğe açıldı.

GÜNCEL HABERLER

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile görüşecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile görüşecek

81 ilde 'Çengel-16' operasyonu! 50 bin litre sahte içki ve etil alkol ele geçirildi

81 ilde 'Çengel-16' operasyonu! 50 bin litre sahte içki ve etil alkol ele geçirildi

Öğrenci kayıt sözleşmesi güncellendi

Öğrenci kayıt sözleşmesi güncellendi