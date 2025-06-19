 Kahramanmaraş’ta 250 bininci konut teslim edildi: Verdiğimiz bir sözü daha yerine getirmenin gururunu yaşıyoruz

Azerbaycan hükümeti ve TOKİ iş birliği ile inşa edilen Kahramanmaraş’ın Azerbaycan Mahallesi’nde “250 Bininci Afet Konutu Anahtar Teslimi ve Kura Çekimi Töreni” düzenlendi. “Birlikte Güçlü Yarınlara” temalı törene, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum katıldı. Törende konuşan Bakan Kurum, asrın felaketinin yaşandığı 6 Şubat’ta bir milletin başına gelebilecek en büyük acılardan birinin yaşandığını söyledi.





“DİRİLİŞLER SÖZ VERENLERLE, O SÖZÜ TUTANLARLA GERÇEKLEŞİR”

“Baştan itibaren, yaptığımızın sadece bir yeniden inşa çalışması olmadığını biliyorduk” diyen Bakan Kurum, konutları söz verdikleri hedefler doğrultusunda teslim ettiklerini söyledi: Bu hareketin, topyekun bir milletin yeniden diriliş hareketi olduğundan emindik. Ve şunu tekrar tekrar yeniden gördük. Dirilişler söz verenlerle, o sözü tutanlarla, kendisine inananlarla, gece gündüz demeden alın teri dökenlerle gerçekleşir. Biz de o inançlı kadrolarla ‘Yuvasına kavuşmayan bir tek vatandaşımızı bırakmayacağız’ diye aziz milletimize, 11 ilimize söz verdik. Bu kapsamda teslim ettiğimiz konut sayısını Eylül’de 100 bine ulaştıracağız dedik yaptık; Ekim’de 130 bine ulaştıracağız dedik, ulaştık; Kasım’da 155 bin ve Ocak’ta 201 bin dedik, hamdolsun o hedefleri de sırasıyla gerçekleştirdik. Ve işte yine Rabbim bizi mahcup etmedi, verdiğimiz bir sözü daha yerine getirmenin gururunu yaşıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev'in teşrifleriyle, inşasını tamamladığımız yeni yuvalarımızın anahtarlarını teslim ediyoruz.

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“TÜRKİYE HER ZAMANKİNDEN DAHA GÜÇLÜ, DAHA DİRİ, DAHA AZİMLİDİR”

Türkiye’nin deprem felaketi karşısında dimdik bir duruş sergilediğini ifade eden Bakan Kurum, “İnanın, etrafındaki ateş çemberine rağmen Türkiye her zamankinden daha güçlü, daha diri, daha azimlidir. İnsanlığın gördüğü en büyük deprem felaketine karşı duruşumuzu, dirilişimizi tüm dünya görmekte, konuşmaktadır. Çünkü hiçbir ülke, bu kadar kısa sürede bu kadar büyük bir dönüşümü başaramaz. Çünkü Türk milletinden başka hiçbir millet; bir Avrupa ülkesi büyüklüğündeki, neredeyse yarım milyon konutu eş zamanlı inşa edemez, tamamlayamaz, teslim edemez. Çünkü hiçbir ülkenin, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan gibi güçlü bir lideri yoktur. Şimdi bunca savaşa, göçe rağmen burada yapılanları tüm dünya hayretle izliyor; biz de Cumhurbaşkanımızın liderliğinde inşa etmeye, konutlarımızı teslim etmeye devam edeceğiz. Bu bizim devletimizin görevidir. Namusumuzdur, şerefimizdir. İnşallah uyumadan dinlenmeden tüm depremzede kardeşlerimize sözlerimizi tutmaya devam edeceğiz” dedi.

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5 NOKTAYA CANLI BAĞLANTI

Törende Ankara’ya AFAD Genel Merkezi’ne bağlanılarak kura çekimi yapıldı. Malatya, Adıyaman ve Hatay’da ise anahtar teslimleri canlı bağlantılarla gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Aliyev, yine canlı bağlantı ile Azerbaycan Mahallesi’nde inşa edilecek kültür merkezinin temel atma törenine katıldı.





49 BİN 56 BAĞIMSIZ BÖLÜM TESLİM EDİLDİ

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Hatay’da 22 bin 239, Malatya’da 9 bin 161, Adıyaman’da5 bin 277, Kahramanmaraş’ta 4 bin 311, Diyarbakır’da 2 bin 636, Elazığ’da 1.429, Osmaniye’de 1.336, Şanlıurfa’da 1.263, Gaziantep’te 675, Adana’da 490, Kilis’te 105, Sivas’ta 85 ve Kayseri’de 49 bağımsız bölüm teslim edildi. Böylece deprem bölgesi genelinde teslim sayısı toplam 250 bin 636’ya yükseldi.