GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemKahramanmaraş'ın yeni valilik binası hizmete girecek
HaberlerGündem Haberleri Kahramanmaraş'ın yeni valilik binası hizmete girecek

Kahramanmaraş'ın yeni valilik binası hizmete girecek

12.06.2025 - 15:33Güncellenme Tarihi:

Kaynak: AA

Kahramanmaraş'ın yeni valilik binası hizmete girecek

6 Şubat 2023’te meydana gelen depremlerde ağır hasar alarak yıkılan Kahramanmaraş Valilik binasının yerine yapılan yeni hizmet binası, önümüzdeki yıl hizmete girecek.

Trabzon Caddesi'ndeki eski valilik binasının bulunduğu noktada inşa edilen yeni hükümet konağı, toplam 16 bin 500 metrekare kapalı alana sahip olacak.

Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, 6 Şubat depremlerinde ağır hasar gören binanın yıkımının ardından hızlı bir şekilde yeniden yapım sürecinin başlatıldığını söyledi.

Kente yakışır bir bina inşa ettiklerini belirten Ünlüer, "16 bin 500 metrekare kapalı alanı olan, zemin artı 3 kattan oluşan bir binamız olacak. İnşallah önümüzdeki yıl hizmete açmayı planlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Güncel Haberler

Efsane geri döndü: Barış Manço'nun Belçika hatırası otomobili sevenleriyle buluştu
#Gündem

Efsane geri döndü: Barış Manço'nun Belçika hatırası otomobili sevenleriyle buluştu

Ankara'da hazır beton sektörüne yönelik rekabet soruşturması tamamlandı
#Ekonomi

Ankara'da hazır beton sektörüne yönelik rekabet soruşturması tamamlandı

Şile'de sahile vurdu! Üzerindeki patlayıcı düzenek paniğe sebep oldu
#Gündem

Şile'de sahile vurdu! Üzerindeki patlayıcı düzenek paniğe sebep oldu