GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemKahramanmaraş'ta 4.7 büyüklüğünde deprem
HaberlerGündem Haberleri Kahramanmaraş'ta 4.7 büyüklüğünde deprem

Kahramanmaraş'ta 4.7 büyüklüğünde deprem

26.02.2026 - 20:25Güncellenme Tarihi:

Kaynak: HABER MERKEZİ

ABONE OL

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde Riçhter ölçeğine göre 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Vali Mükerrem Ünlüer, deprem nedeniyle herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığını açıkladı.

Haberin Devamı

Afet ve Acil Durum (AFAD) Başkanlığı verilerine göre saat 20.17’de merkez üssü Elbistan ilçesinde 4.7 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Zeminden 7 kilometre derinlikte meydana gelen deprem, Elbistan’ın yanı sıra çevresindeki ilçelerden de hissedildi. İl belirlemelere göre depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer de sanal medya hesabından bir açıklama yaptı. Vali Ünlüer, “Elbistan ilçemizde 4.7 büyüklüğünde meydana gelen depremde AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramaları için yönlendirilmiştir. An itibari ile olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi tüm afetlerden korusun” ifadelerini kullandı.

Güncel Haberler

Meteoroloji uyardı! Kuvvetli fırtına bekleniyor
#Gündem

Meteoroloji uyardı! Kuvvetli fırtına bekleniyor

Erzincan’da eğitime 1 gün ara
#Gündem

Erzincan’da eğitime 1 gün ara

Kahramanmaraş'ta 4.7 büyüklüğünde deprem
#Gündem

Kahramanmaraş'ta 4.7 büyüklüğünde deprem