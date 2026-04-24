GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemKahramanmaraş ve Şanlıurfa’da meydana gelen silahlı saldırıları araştırma komisyonu kurulacak
HaberlerGündem Haberleri Kahramanmaraş ve Şanlıurfa’da meydana gelen silahlı saldırıları araştırma komisyonu kurulacak

Kahramanmaraş ve Şanlıurfa’da meydana gelen silahlı saldırıları araştırma komisyonu kurulacak

24.04.2026 - 00:57Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Kahramanmaraş ve Şanlıurfa’da meydana gelen silahlı saldırıları araştırma komisyonu kurulacak

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta okullarda meydana gelen olaylar ile çocukların dijital ortamlarda karşılaştıkları riskler ve olumsuz etkilerin tüm yönleriyle ele alınarak araştırılması, çözüm önerileri geliştirilmesi amacıyla meclis araştırma komisyonu kurulacak.

Resmi Gazete’de yer alan Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) kararı ile Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta okullarda meydana gelen olaylar ile çocukların dijital ortamlarda karşılaştıkları riskler ve olumsuz etkilerin tüm yönleriyle ele alınarak araştırılması, çözüm önerileri geliştirilmesi ve benzer olayların önlenmesi için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasa'nın 98'inci, İçtüzük'ün 104 ve 105'inci maddeleri uyarınca bir meclis araştırması açılmasına, bu araştırmayı yapacak komisyonun 22 üyeden kurulmasına, komisyonun çalışma süresinin başkan, başkanvekili, sözcü ve katip seçimi tarihinden başlamak üzere 3 ay olmasına ve gerektiğinde Ankara dışında da çalışmasına, Genel Kurulun 21 Nisan 2026 tarihli 84'üncü birleşiminde karar verildi.

Güncel Haberler

#Gündem

#Gündem

#Gündem

