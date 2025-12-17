Kahramanmaraş Menzelet Barajı’nda balıkçı ağlarına dev takıldı

Merkez Onikişubat ilçesinde balıkçılık yapan İbrahim Sarı, teknesiyle Ceyhan Nehri üzerindeki Menzelet Barajı'na ağ attı.

Bir süre sonra ağına büyük bir balık takıldığını fark eden Sarı, yaklaşık 1,5 metre boyunda ve 100 kilogram ağırlığındaki balığı zor da olsa tekneye alarak kıyıya çıkardı.

Sarı, gazetecilere yaptığı açıklamada, bu büyüklükte bir balığın ağlara nadiren takıldığını belirtti.