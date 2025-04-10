'Kahramanım' dedi, TBMM'de iki Türk liderin ismini saydı! Endonezya Cumhurbaşkanı mecliste milletvekillerine hitap etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine resmi ziyarette bulunmak üzere Türkiye'ye gelen Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto'nun Genel Kurula hitap etmesi oylamayla kabul edildi.

Oylamanın ardından yaptığı konuşmada TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Subianto'yu TBMM'de ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını söyledi.

Subianto'nun, Savunma Bakanlığı görevini üstlendiği 2019-2024 yılları arasında, askeri ve savunma sanayi işbirliği alanlarında Türkiye ile yakın ilişkiler tesis ettiğini vurgulayan Kurtulmuş, Subianto'nun, Endonezya Cumhurbaşkanı olduktan sonra da Türkiye-Endonezya ilişkilerinin her alanda gelişmesine önem verdiğini belirtti.

Türkiye-Endonezya Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin ilk toplantısının geçen şubat ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Endonezya'ya gerçekleştirdiği resmi ziyarette yapıldığını hatırlatan Kurtulmuş, "Sayın Cumhurbaşkanı Subianto, yüce Meclisimize hitap eden ilk Endonezyalı devlet başkanı olmaktadır. Sayın Cumhurbaşkanı yarın da 4. Antalya Diplomasi Forumu'na iştirak edecektir." dedi.

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Kurtulmuş, iki ülke arasındaki tarihi bağların ve ortak değerlerin, dostane ilişkileri ileriye taşımak için güçlü bir zemin teşkil ettiği vurguladı.

Dostluk ve kardeşliğin aradaki uzak mesafelere rağmen her zaman sıcaklığını koruduğunu ifade eden Kurtulmuş, Endonezya halkıyla ilişkilerin asırlar öncesine dayandığını aktardı.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Endonezya Sultanlıkları ile Osmanlı Devleti arasında 16. yüzyılda güçlü ticari, dini ve askeri işbirliklerinin tesis edildiğini anımsattı.

Batılı sömürgecilerin Asya'ya yönelik emellerine karşı 16. asırda Osmanlı ve Endonezya Müslümanlarının birlikte mücadele ettiğini anlatan Kurtulmuş, Osmanlı donanmasının Endonezya Müslümanlarının yardımına koştuğunu söyledi.

"TÜRKÇEMİZ KARDEŞ ENDONEZYA TOPRAKLARINDA ÖĞRETİLMEKTEDİR"

Endonezya ile ilişkilerin Osmanlı'nın Cakarta'da açtığı konsolosluk vasıtasıyla 20. yüzyıla kadar devam ettiğini aktaran Kurtulmuş, 1945'te bağımsızlığını kazanması ve Hollanda sömürge döneminin sona ermesi üzerine Endonezya ile ilişkilerin yeniden tesis edildiğini belirtti.

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TBMM Başkanı Kurtulmuş, şöyle devam etti: "İkili ilişkilerimiz başta ticaret, savunma sanayi, tarım, sağlık ve turizm olmak üzere her alanda gelişiyor, gelişmektedir. Ayrıca eğitim alanında da fevkalade yakın işbirliğini sürdürüyoruz. Ülkemizde halen 5 bin 300 civarında Endonezyalı gencimiz eğitim almaktadır. Yine aynı şekilde 2022 yılından bu yana da Yunus Emre Enstitüsü vasıtasıyla Türkçemiz kardeş Endonezya topraklarında öğretilmektedir. Bu vesileyle, Endonezya hükümetine Yunus Emre Merkezine verdiği destek dolayısıyla teşekkür ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanının Meclisimize hitapları Türkiye-Endonezya diplomatik ilişkilerinin tesis edilmesinin 75'inci yıl dönümüne denk geliyor, bunun da önemli tesadüf olduğu, ilişkileri ileriye taşımak için değerli vesile olduğu kanaatindeyim."

Kurtulmuş, Endonezya'nın, Asya'nın yükselen yıldızlarından biri olduğunu vurguladı. Çok kutuplu, çok merkezli bir yapıya evrilen uluslararası sistemin ağırlık noktasının Asya'ya kaydığını dile getiren Kurtulmuş, ekonomi, ticaret, eğitim ve yeni teknolojiler gibi birçok alanda Asya ülkelerinin öne çıktığının altını çizdi.

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"KARDEŞ ENDONEZYA HALKI FİLİSTİN MESELESİNE BÜYÜK HASSASİYET GÖSTERİYOR"

Kurtulmuş, nüfusunun yüzde 87'si Müslüman olan Endonezya'nın İslam aleminin en kalabalık nüfusa sahip ülkesi olduğunu kaydederek, "Kardeş Endonezya halkının büyük hassasiyet gösterdiği Filistin meselesinde Türkiye ve Endonezya başta Birleşmiş Milletler, İslam İşbirliği Teşkilatı, G20 ve MIKTA olmak üzere uluslararası forumlarda işbirliği yapmakta ve birbirlerinin girişimlerini desteklemektedir." diye konuştu.

Parlamenter ilişkilerin geliştirileceğini ifade eden Kurtulmuş, 18 Nisan'da İstanbul'da düzenleyecekleri "Filistin'i Destekleyen Parlamentolar Grubu Toplantısı"na Endonezya Temsilciler Meclisi Başkanının katılmasından memnuniyet duyacaklarını belirtti.

Kurtulmuş, parlamentolar arası işbirliği ve dayanışmayı daha ileri noktalara taşıyacaklarını dile getirdi.

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Daha sonra Kurtulmuş, TBMM Genel Kuruluna hitap etmek için Subianto'yu Genel Kurul Salonu'na davet etti. Subianto, TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ ile Genel Kurul Salonu'na gelerek, kürsüden konuşmasını yaptı.

Oturumu, yüksek mahkeme başkanları, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, bazı ülkelerin büyükelçileri de izledi.

SUBIANTO'DAN TÜRKİYE'YE MİNNET

Subianto, Türkiye-Endonezya diplomatik ilişkilerinin 75. yıl dönümünde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine gerçekleştirdiği resmi ziyaret kapsamında TBMM Genel Kurulunda milletvekillerine hitap etti.

Sadece Endonezya Cumhurbaşkanı olarak değil, aynı zamanda "en iyi arkadaş ve kardeş" olarak Ankara'da bulunduğunu belirten Subianto, "Burayı görmüş, buranın tarihini ve buradaki insanların verdiği mücadeleyi hissetmiş biri olarak Türkiye'nin, Endonezyalıların kalbinde çok farklı bir yeri olduğunu söylemek isterim. Çünkü Endonezyalılar için Türkiye, en büyük Müslüman medeniyet. Bizler için Türkiye, aslında Osmanlı İmparatorluğu'nun, Osmanlı medeniyetinin de bir devamı ve biz aramızdaki tarihi ilişkileri hatırlıyoruz." diye konuştu.

Prabowo Subianto, ülkesi Batılı emperyalistler tarafından saldırıya uğradığında Osmanlı İmparatorluğu'nun Endonezya'ya askeri alanda silah ve danışmanlık desteği verdiğini anlattı.

"GAZZELİLER ÖLÜRKEN BİRÇOK ÜLKE SANKİ FARKINDA DEĞİLMİŞ GİBİ YAPIYOR"

Şu anda büyük ülkelerin daha küçük ülkelere zulmettiğine işaret eden Subianto, mazlumu, insanları ve özellikle Filistinlileri savunmak açısından Türkiye'nin, Türk liderlerinin ve yöneticilerinin aldığı pozisyonun çok güçlü olduğunu düşündüklerini vurguladı.

Endonezya Cumhurbaşkanı Subianto, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Birçok ülke demokrasiden, insan haklarından bahsediyor ancak çocuklar, anneler bombalanırken, Gazzeliler ölürken birçok ülke sanki farkında değilmiş gibi yapıyor, Gazze'deki insan hakları ihlallerini görmezden geliyorlar. Türkiye'nin bu noktada çok güçlü bir duruşu var ve biz şuna inanıyoruz: Biz Türkiye ile belirsizliklerle dolu bu yeni dünyada adaletin ve doğruluğun savunulması için yan yana durmak istiyoruz."

'KAHRAMANIM' DEDİ, İKİ TÜRK LİDERİ SAYDI

Türk tarihinin hayranı olduğunu ve üzerine çalışıp öğrendiğini anlatan Subianto, "Türk tarihi, bana gerçekten ilham veriyor. Sizin tarihiniz bana ilham veriyor. Gençken bir ikonum, hayranlık duyduğum biri vardı. Benim kahramanım, benim ikonum gençken Mustafa Kemal Atatürk'tü. Fatih Sultan Mehmet de yine idollerimden, kahramanlarımdan biriydi. Eğer Cakarta'da benim makamıma ve evime gelecek olursanız, göreceksiniz ki, evimde ve ofisimde Mustafa Kemal Atatürk'ün bir heykeli var." diye konuştu.

Meclis'te konuşmaktan büyük bir mutluluk duyduğunu dile getiren Subianto, "Bu tarihi salonda, demokrasinin kalbinde, Türkiye'de olmak, gerçekten benim için çok büyük bir onur." ifadesini kullandı.

Prabowo Subianto, halkının "kalbi" mesajlarını iletmek için geldiğini aktararak, ülkesinin dünyada en büyük Müslüman nüfusa ev sahipliği yaptığına işaret etti.

Endonezya Cumhurbaşkanı olarak ilk kez farklı bir ülkede parlamenterlere hitap ettiğini söyleyen Subianto, Türkiye ziyaretinin kendisi için sadece üst düzey ziyaret olmadığını, kişisel olarak da önem teşkil ettiğini belirtti.

"(MUSTAFA KEMAL ATATÜRK) VATANSEVERLİK VE VAZGEÇMEME ÖRNEĞİDİR"

Subianto, ülkesinin farklı yerlerinde Osmanlı Devleti'nin Endonezya için yaptıklarının hala anlatıldığını aktararak, Türkiye ile Endonezya arasındaki ilişkilerin bu nedenle bu kadar iyi olduğuna dikkati çekti.

Türkiye'ye en çok gelen Endonezyalı siyasetçi olduğunu düşündüğünü belirten Subianto, neredeyse her yıl Türkiye'yi ziyaret ettiğini vurguladı.

Prabowo Subianto, Türk milletinin, Endonezyalıları çok kalbi duygularla karşıladığını vurgulayarak, bunun için teşekkür etti.

İki ülke halkının bağımsızlık ve saygınlık mücadelesi, dayanışma ve karşılıklı hayranlık gibi duyguları paylaştığını dile getiren Subianto, iki ülkenin yüzyıllardır devam eden dostluğuna işaret etti. Subianto, Türkiye'deki liderlerin her zaman ülkesine dostça davrandığını, kendilerini çok iyi ağırladığını da belirtti.

Subianto, Mustafa Kemal Atatürk'ün, kendi ülkesi dahil gelişmekte olan ülkelerde bir idol, örnek lider ve cesaret timsali olduğunu vurgulayarak, "Bir lider, vatanseverlik ve vazgeçmeme örneğidir; azim örneğidir." değerlendirmesinde bulundu.

"TÜRKİYE VE ENDONEZYA İŞBİRLİĞİ YAPARSA DAHA GÜÇLÜ OLUR"

Endonezya Cumhurbaşkanı Subianto, mevcut dünyanın ve jeopolitik durumun cesur bir liderlik gerektirdiğini; bu liderliğin de son derece akilane olması gerektiğini vurguladı.

Türkiye ve Endonezya'nın bu gidişata liderlik etmesi ve güçlü olması gerektiğinin altını çizen Subianto, "Bizler işbirliği yaparsak, işbirliği halinde olursak, bir araya gelirsek, daha güçlü oluruz. Seslerimiz daha güçlü olur ve seslerimiz dünyanın geri kalanı tarafından daha güçlü duyulur." ifadesini kullandı.

Subianto, ülkesinde büyük bir dönüşüme başkanlık ettiklerini ve ekonomiyi ilerletmek istediklerini kaydederek, Endonezyalıların da güzel bir yaşam sürmesi için temiz ve yolsuzluktan arınmış bir hükümet inşa etmeyi hedeflediklerini anlattı.

Bu sebeple Türkiye'ye daha yakın olmayı, birlikte çalışmayı, ulusların refahını birlikte inşa etmeyi istediğini aktaran Subianto, "21. yüzyılda daha iyi bir gelecek için birlikte çalışalım istiyorum. Medeniyetimizin, bütün insanlarımızın barışçıl, haklarına saygı duyularak, diğer tarafların müdahalesine gerek kalmaksızın yaşamaları için mücadele etmemiz gerekiyor. Bence Türkiye ve Endonezya bu konuda uluslarının ve insanların dünyada iyiliği için ellerinden gelenin en iyisini yapabilirler diye düşünüyorum." diye konuştu.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Subianto'nun hitabını tamamlamasının ardından birleşimi 15 Nisan Salı saat 15.00'te toplanmak üzere kapattı.

Subianto, konuşmasının ardından Üzümlü Kapı'nın önünde TBMM Şeref Defteri'ni imzaladı.

Daha sonra TBMM Başkanı Kurtulmuş, Endonezya Cumhurbaşkanı Subianto'yu Meclis'ten uğurladı.