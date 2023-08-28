Kağıthane'de operasyon: Şehit polis Hakan Telli'nin katilleri yakalandı
İçişleri Bakanı Yerlikaya, İstanbul Kağıthane'de zehir tacirlerine yönelik gerçekleştirilen operasyonda şehit olan polis memur Hakan Telli'nin katillerinin yakalandığını duyurdu.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın sosyal medyadan yaptığı açıklama şöyle: İstanbul Kağıthane'de zehir tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda kahraman polisimiz Hakan Telli şehit olmuştu.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele, Narkotik Suçlarla Mücadele ve Asayiş Şube Müdürlüklerimizin koordinesinde; kahraman polisimiz Hakan Telli'yi şehit eden suç örgütüne yönelik irtibatlı, iltisaklı ve beraber faaliyet gösteren şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.
Belirlenen 97 adrese yönelik gerçekleştirilen operasyonda 319 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.
Operasyonu gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum
Allah hepinizden razı olsun, ayağınıza taş değdirmesin.
Gençlerimizi, toplumumuzu zehirleyen uyuşturucu tacirlerine göz açtırmayacağız. Hepsini adalete teslim edeceğiz.