Kağıthane'de korku dolu anlar! Servis aracı alev alev yandı

İstanbul Kağıthane'de korku dolu anlar yaşandı. Nurtepe Mahallesi Osman Paşa Caddesi'nde park halindeki bir servis midibüsünde saat 04.45 sıralarında yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevler tüm aracı sardı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kontrol altına alınarak söndürüldü.

MİNİBÜS KÜLE DÖNDÜ

Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, alevlerin sardığı servis midibüsü kullanılmaz hale geldi. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.