Kağıthane'de cadde karıştı: Bariyere çarpan da çarpmayan da hurdaya döndü!

09.04.2026 - 08:02Güncellenme Tarihi:
Yunus Emre Dağdelen
İstanbul'un Kağıthane ilçesinde aynı yönde ilerleyen 2 araç çarpıştı. Bariyerlere sürüklenen araç zor durabildi. Bu sırada karşı yönden gelen minibüs de kopan parçalardan kaçmak için bariyerlere çarptı.

Kaza, saat 23.30 sıralarında TEM Hasdal-Okmeydanı bağlantı yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Edirne istikametine aynı yönde seyir halinde olan ve sürücüleri öğrenilemeyen 34 HGY 720 ve 34 BEU 912 plakalı iki otomobil, bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpışmanın ardından otomobillerden biri bariyerlere vurdu. O anda karşı yönde ilerleyen bir minibüs sürücüsü ise kopan parçalardan kurtulmak için manevra yapınca bariyerlerin üzerine çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri yolu kontrollü şekilde kapatarak çalışma yaptı. Araçların çekiciyle kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Çaya yüzde 10 zam: ÇAYKUR yeni fiyatları duyurdu
