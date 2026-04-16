Kağıthane'de bir garip hırsızlık! Atladığını görenler şok oldu!

Olay, 9 Nisan Perşembe günü saat 10.15 sıralarında Yahya Kemal Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; sokakta dolaşan bir şüpheli gözüne kestirdiği apartmanın dış cephesinden tırmanarak 3’üncü kattaki daireye ulaştı. Bu sırada evde bulunan yabancı uyruklu kadınla çocuğunun uyuduğu öğrenildi.

3'ÜNCÜ KATA TIRMANDI ÇANTAYI ÇALIP KAÇTI

Şüpheli, açık bırakılan pencereden içeri girerek kadına ait kol çantasını aldı. İçerisinde altın bulunduğu öğrenilen çantayı alan şüpheli yine, binanın dış cephesinden aşağı indi.

VATANDAŞ FARK EDİP BAĞIRDI

Şüpheli koşarak uzaklaştığı sırada durumu fark eden bir vatandaşın arkasından bağırdığı öğrenildi. O anlar ise çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Mağdur kadının emniyete giderek şikayetçi olmadığı öğrenildi.

'ATLADIĞINI GÖRÜNCE ŞOKE OLDUK'

Mahalle sakini bir kadın, "Bir anda 3'üncü katın camından birisinin yere atladığını gördük ve orada demirlerden tutunarak nasıl atladığına şoke olduk. Bir anda atladı yokuş aşağı kaçmaya başladı. Daha önce böyle birşey de yaşamamıştık, bayağı korktuk. Abim de burada kamerası var, oradan da izledik zaten. Eve girdik, bizden görüntüleri istedi izledik. Bayağı etkilendik. Ne çaldığını bilmiyorum ama gündüz oldu ve gündüz eve nasıl girdiğine de şaşırdık açıkçası. Bilemiyorum, belki de ev sahibini tanıyordur. Yani gündüz nasıl olabilir ki.Tanıyor mu, onların oradan çıktığını görüp hemen mi girdiler, nasıl oldu bilmiyorum. Görüntüyü görünce bayağı cesaretli olduklarını düşündüm açıkçası. Hem gündüz giriyorsun hem 3'üncü kattan atlıyorsun. Evet, birisi de sokağın başında bekliyor. Sanırım gözcüsüydü çünkü el hareketleri gibi birşeyler yapıyor, onu gördük. Bir kişi gözlüyor, bir kişi de hırsızlığa giriyor. Mesela şu anda olduğu gibi mahallenin sakin saatleri olduğu için kimse birşey yapamadı. Sadece bir bağırış, çağrış, ne oluyor diye herkes cama çıktı" dedi.(