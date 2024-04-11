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Kafa kafaya korkunç kaza: 1 ölü, 5 yaralı

Tokat'ın Zile ilçesinde, otomobil ile hafif ticari aracın kafa kafaya çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı.

11.04.2024 - 08:07 | | Yaşar Erkan İÇEN/ZİLE,(Tokat)(DHA)
Kafa kafaya korkunç kaza: 1 ölü, 5 yaralı

Kaza, saat 23.30 sıralarında Zile girişi 5'nci kilometrede meydana geldi. Batuhan Güneş (21) yönetimindeki 34 AG 9652 plakalı hafif ticari araç ile Cengiz Güler (52) yönetimindeki 06 FE 940 plakalı otomobil, kafa kafaya çarpıştı. Kazada, Cengiz Güler olay yerinde hayatını kaybederken, Hacer Güler (45), Bülent Güler (21), Yusuf Emir Güler (12), Sedanur Güler (26) ve Batuhan Güler (21) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılırken, 1 kişinin cansız bedeni ise yapılan incelemenin ardından Zile Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

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Kafa kafaya korkunç kaza: 1 ölü, 5 yaralı

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