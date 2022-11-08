Kadınlar yaşadıkları sokak tacizini anlattı: 'Metroda yaşlı bir amca tarafından tacize uğradım'

Birçok farklı sektördeki şirket de sokak tacizi konusunda farkındalık yaratmak ve buna maruz kalındığında ya da şahit olunduğunda ne yapılması gerektiğini anlatan bir sosyal sorumluluk projesi hayata geçiriyor. Bu alanda eğitimler veriliyor. Böylece sokak tacizine karşı durmak için geliştirilmiş pratik ve güvenli yöntemleri anlatmak, bu sorunun en temel sebebini çözmek hedefleniyor.

İstanbul’da yaşayan kadınlar metroda, otobüste, metrobüste veya sokakta maruz kaldıkları sokak tacizini anlattı. En çok laf atmak, temas ve bakışlara maruz kaldığını söyleyen kadınlar, çevredekilerin genelde korktukları için herhangi bir tepki vermediğini söyledi. Genelde kendilerinin mağdur olduğu halde ses çıkarmadan yollarına devam ettiğini ifade eden kadınlar, ‘aman bulaşmayalım’ psikolojisinin yaygın olduğunu ifade etti.

Kalabalık bir ortamda tacize maruz kalırsa sesini çıkartacağını söyleyen Şule Akın, “Sokakta önümüzü kesip laf atanlar oluyor. Çok tenha bir yerde tacize tanık olursam korkup bir şey yapamayabilirim ama kalabalık bir ortamda sesimi çıkartırım” dedi.

“TACİZE UĞRADIM”

Melis Demir de “Sokak tacizi denince aklıma laf atılması geliyor. Tacize uğradım, etek ya da tayt giymemiştim. Kıştı üstümde mont vardı, laf attılar. Ayrıca tacize tanık da oldum, kendime yapılmış gibi sinirlendim. Dönüp ‘ağzını kapat’ diye bağırdım. Tacize tanık olan çevre eskiden daha çok tepki gösteriyordu artık tepki göstermemeye başladı. Ama ben susmuyorum, tepki gösteriyorum. Tacize tanık da olsam da müdahale ederim çünkü yanlışı biz değil onlar yapıyor” diye konuştu.

“TANIK OLDUM AMA KORKUP SES ÇIKARAMADIM”

Zekiye Coşkun ise “Sokak tacizi denilince aklıma laf atmak geliyor. Ben okul çıkışı bir tacize tanık olmuştum. Kadın mini etek giymişti okulun yanındaki binada olanların ona ıslık çalıp, laf attıklarını gördüm. Bize de bir şey derler diye tepki göstermemiştik, korkmuştuk. Hatta bize de laf atmasınlar diye oradan uzaklaştık. Tabi ki ses çıkarmak ve kınamak gerekiyor. Bugün bir başka kadına yapılan yarın bana da yapılabilir” ifadelerini kullandı.

“ÇEVREDEKİLER HERHANGİ BİR TEPKİ GÖSTERMİYOR”

Eda Su Meriç de “Genelde bakarak taciz ediyorlar. İsteyen istediğini giyebilmeli ama dikkat çekici bir şey olmasa bile bakıyorlar. Gözlerimi kaçırmıyorum yine bakıyorlar, utanmıyorlar. Çevredekiler herhangi bir tepki göstermiyor. Ben tanık olsam mutlaka ses çıkarırım” dedi.

Emel Tefe ise “Sadece temasla değil sözlerle de çok fazla tacize uğruyoruz. Böyle bir durumda ilgili kurumlara şikayet ediyorum ama anlık olan tacizde bazen ses çıkaramıyoruz. Kadın her zaman kadının yanında durmalı ben de tanık olsam destek olurum, mahkemeye kadar onunla giderim” diye konuştu.

“TOPLU TAŞIMA ARAÇLARINI KULLANAN HER KADIN TACİZE MARUZ KALMIŞTIR”

Esin Güner de sokak tacizi denilince temas etmenin aklına geldiğini belirtti.

Güner, “İstanbul’da özellikle toplu taşıma araçlarını kullanan her kadın tacize maruz kalmıştır. Tacize uğradığımda bağırarak onu deşifre etmeye çalışırım. 15-20 yıl önce toplum daha duyarsızdı şimdi kadınlar daha bilinçli, tepki gösteriyorlar. Tanık olsam herhalde bağırırım ama onun dışında tacize uğrayan kişiye nasıl yardımcı olacağımı bilmiyorum” ifadelerini kullandı.

“METRODA YAŞLI BİR AMCA TARAFINDAN TACİZE UĞRADIM”

Ilgın Ağaoğlu ise “İnsanlar artık rahatça laf atıp, kötü sözler söyleyerek taciz edebiliyor. Ben de tacize uğradım. Metrodaydım yanımda yaşlı bir amca vardı. Sessizce bana bakarak kötü laflar ediyordu. Eminim ki bu birçok genç kızın başına gelmiştir. Küçüktüm, tepki gösteremedim. İnsan o anda korkup, çekiniyor” dedi.

“ÇEVREDEKİLER FOTOĞRAF ÇEKENİ METRODAN ATTI”

Merve Bulut da “Göz devirmek, temas etmek, laf atmak en sık karşılaştığımız sokak tacizlerinin başında geliyor. Özellikle metro ve metrobüste iş çıkış saatlerinde sürekli tacize maruz kalıyoruz. Tepki gösteriyorum bazen etraftakiler de yardımcı oluyor. Bir kere fotoğraf çekimine şahit olmuştum. O zaman çevredekiler fotoğraf çekeni metrodan attı. Bence o anda kişiyi uzaklaştırmadan kim olduğunu sorgulamalıyız” diye konuştu.

Damla Betül Karslı ise “Genelde bakışlarıyla ve laf atarak Taciz ediyorlar. Tepki vermeden yolumuza gitmeye devam ediyoruz. Öyle insanlarla çok yüzgöz olmaya gerek olmadığını düşünüyorum. Hiç kimse yokken tenha sokakta tacize uğrayınca tepkisiz kalıyoruz” ifadelerini kullandı.

‘AMAN BULAŞMAYALIM, LAF SÖZ OLMASIN’ PSİKOLOJİSİ HAKİM

Ravza Yazıcı da “’Aman bulaşmayalım, laf söz olmasın’ psikolojisinde olduğumuzu düşünüyorum ve bu psikolojiden kolay kolay çıkamıyoruz. Birisi sesini çıkartınca o susturulmaya çalışılıyor. Bence sokaktaki tacizi çevredekiler destek olsa çok güzel bir şekilde durdurabiliriz. Çünkü tacizciler durdurulmadıkları için güç buluyor, güç buldukları için de devam ediyorlar” dedi.