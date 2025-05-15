Kadın şoför ve motokuryelerle ilgili düzenleme! Bakan Uraloğlu açıkladı: İlk 6 ayda başvuranlara yüzde 95 indirim

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’in 15 Mayıs 2025 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdiğini bildirdi. Bakan Uraloğlu, söz konusu değişikliklerin kadın şoför istihdamından motokurye faaliyetlerine ilişkin düzenlemelere kadar geniş bir yelpazede hayata geçirildiğini açıkladı.

MOTOKURYELER İLK DEFA KAYIT ALTINA ALINDI

Bakan Uraloğlu, yönetmelikte yapılan düzenleme ile birlikte motokuryelerin ilk defa kayıt altına alındığını bildirdi. Uraloğlu, sektörde yetkin ve eğitimli kuryeler ile hizmet kalitesinin artırılmasına katkı sunacaklarını kaydetti.

MOTOKURYELERE P1 YETKİ BELGESİ ALMA ZORUNLULUĞU GELDİ

Motokuryelere P1 yetki belgesi alma zorunluluğu getirildiğini belirten Bakan Uraloğlu, “En fazla 3 taşıtla faaliyet gösterecek motokuryelere yetki belgesi ücretinde yüzde 85 indirim uygulanacak. Yönetmeliğin yayım tarihinden itibaren ilk 6 ay içerisinde yetki belgesi alacak motokuryeler yüzde 95 indirimden faydalanabilecek.” dedi. Uraloğlu ayrıca, kuryelerin yetki belgelerini yüzde 5’e varan indirimle e-Devlet portalından da alabileceklerini belirtti.