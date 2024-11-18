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Kadın çalışanlara attığı mesajlar ortaya çıkan Tunceli Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü açığa alındı

Tunceli’de kurumda çalışan kadınlarla ‘yakınlık’ kurduğu mesajları ortaya çıkan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü S.Ö. açığa alındı. Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, bakanlıktan müfettiş talep ederek idari soruşturma başlattı.

18.11.2024 - 17:49 | | Serhat Ozan YILDIRIM/DHA
Kadın çalışanlara attığı mesajlar ortaya çıkan Tunceli Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü açığa alındı

Tunceli’de kurumda görevli olan ve İŞKUR üzerinden geçici olarak işe alınan bazı kadınlarla ‘yakınlık’ kurduğu mesajları ortaya çıkan, çalışanları da ‘Şehit yakınıyım’ diyerek tehdit ettiği iddia edilen Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü S.Ö. açığa alındı.

S.Ö. hakkında idari soruşturma başlatılırken, Vali Bülent Tekbıyıkoğlu konuyla ilgili olarak bakanlıktan müfettiş talep etti.

Mesajlarda isimleri geçen kadınlar hakkında da idari soruşturma başlatıldı.

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