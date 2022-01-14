Kadıköy'deki bıçaklı saldırıda yeni görüntü! Metroya bıçakla nasıl girdiği belli oldu

İstanbul'da Kadıköy Bostancı Metro İstasyonu’nda bir kişi,geçtiğimiz Kasım ayında akşam saatlerinde elinde ekmek bıçağıyla 3 kadına küfürler savurarak saldırı girişiminde bulunmuştu. Sosyal medyada yayınlanan ve büyük tepkilere neden olan görüntüleri inceleyen polis, saldırganın kimliğini ve adresini belirleyip operasyonla kendisini yakalayıp gözaltına almıştı. Saldırganın 23 ayrı suç kaydı bulunan bir torbacı olduğu öğrenildi.

Öte yandan hakkında 5 ayrı suçtan 18 yıl 3 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlenen Emrah Yılmaz'ın (32) metrodaki yeni görüntüleri ortaya çıktı.

Güvenlik kamerası görüntülerinde Yılmaz'ın metro istasyonuna girerken kapı dedektörünün kırmızı ışık yakarak uyarı verdiği fakat o sırada güvenlik görevlisinin olmadığı görüldü. Ayrıca Yılmaz'ın olaydan sonra istasyonu içinde sigara yakarak uzaklaştığı anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

KADININ ÜZERİNE BIÇAKLA YÜRÜDÜ

Polis, metroda bıçaklı saldırı girişimine maruz kalan kadınların bilgilerine de başvurdu. Emniyet kaynaklarından alınan bilgiye göre saldırganın metroda maskesi tam takılı olmayan Azize N.K.’yi “maskeni tak” diyerek uyardığı, ancak cilt hastalığı olan kadının “Yüzümde yara var” dediği, ancak saldırganın aldığı cevap sonrası kadına hakaret etmeye başladığı, durum üzerine metroda bulunan Nilgün M.D.’nin saldırgana tepki gösterdiği, saldırganın bu kez, 51 yaşındaki kadın ve kızı Senanur Damgacı’nin üzerine bıçakla yürüdüğü belirlendi.

23 AYRI SABIKA

Küfürler ve tehditler eşliğinde kadının üzerine yürüyüp ardından metrodan inerek uzaklaşan ve polisin kamera takibiyle yakaladığı öğrenilen saldırgan emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, yapılan sabıka sorgulamasında uyuşturucu satıcılığından kullanıcılığa, yaralamadan kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma ve tehdide kadar değişik suçlardan 23 ayrı sabıkası olduğu öğrenildi.

5 AYRI SUÇTAN 18 YIL 3 AYA KADAR HAPİS

İstanbul Kadıköy-Tavşantepe metrosunda geçtiğimiz Kasım ayında kadınlara elinde bıçakla tehditler savuran saldırgan Emrah Yılmaz (32) hakkında 5 ayrı suçtan 18 yıl 3 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.