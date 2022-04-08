Kaza saat 12.30 sÄ±ralarÄ±nda Fahrettin Kerim GÃ¶kay Caddesi KadÄ±kÃ¶y Belediyesi Ã¶nÃ¼nde meydana geldi. Ä°ddiaya gÃ¶re Â bir otomobilin sÄ±kÄ±ÅŸtÄ±rmasÄ± nedeniyle ÅŸofÃ¶rÃ¼nÃ¼n direksiyon kontrolÃ¼nÃ¼ kaybettiÄŸi Pendik-KadÄ±kÃ¶y seferini yapan yolcu minibÃ¼sÃ¼ kaldÄ±rÄ±ma Ã§Ä±karak, kaldÄ±rÄ±mda bulunan 1'i kadÄ±n ve 2 kiÅŸiye Ã§arptÄ±.

KadÄ±kÃ¶y Belediyesi'nde gÃ¶revli olduklarÄ± Ã¶ÄŸrenilen 2 yaralÄ± olay yerinde yapÄ±lan mÃ¼dahalenin ardÄ±ndan ambulans ile hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±. Ã–te yandan yaralÄ±lardan birinin sara hastasÄ± olduÄŸu Ã¶ÄŸrenildi. Otomobil sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼nÃ¼n aracÄ±yla olay yerinden kaÃ§tÄ±ÄŸÄ± Ã¶ne sÃ¼rÃ¼ldÃ¼.Â

Bir gÃ¶rgÃ¼ tanÄ±ÄŸÄ± "Bir otomobil sÄ±kÄ±ÅŸtÄ±rmÄ±ÅŸ. Otomobile Ã§arpmamak iÃ§in sola atÄ±nca kaldÄ±rÄ±ma Ã§Ä±ktÄ±. YaralÄ±lar belediye Ã§alÄ±ÅŸanÄ±ymÄ±ÅŸ, ambulansla hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±" diye konuÅŸtu. Polisin olayla ilgili soruÅŸturmasÄ± devam ediyor.