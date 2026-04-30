Kadıköy'de gece yarısı silahlı saldırı: Restorana kurşun yağdırdılar!

30.04.2026 - 09:04
Yunus Emre Dağdelen
İstanbul'un Kadıköy ilçesinde kimliği belirsiz bir şüpheli restorana kurşun yağdırdı. Kaçan şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalandı.

Olay, saat 21.30 sıralarında Caddebostan Mahallesi Yener Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, bir restorana kimliği belirsiz bir şüpheli tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde saldırıda ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığı belirlendi.

KAÇAN ŞÜPHELİ YAKALANDI

Olayın ardından kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlatan polis ekipleri, şüpheliyi yaralı olarak etkisiz hale getirdi. Restoranın bulunduğu sokak ise araç ve yaya trafiğine kapatılırken, olay yeri inceleme ekipleri restoran ve çevresinde çalışma gerçekleştirdi. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Kadın ve genç girişimcilere büyük destek! Başvurular bugün sona eriyor
Kadın ve genç girişimcilere büyük destek! Başvurular bugün sona eriyor

Tarsus Belediyesi'nden üreticiye bayram hediyesi: %50 hibeli mineral taşı desteği başladı: 80 ton yem dağıtıldı!
Tarsus Belediyesi'nden üreticiye bayram hediyesi: %50 hibeli mineral taşı desteği başladı: 80 ton yem dağıtıldı!

Hakkari'den yola çıktılar: Köy köy gezip riski anlatıyorlar!
Hakkari'den yola çıktılar: Köy köy gezip riski anlatıyorlar!