KADEM'den 'Yapay Zeka ve Kadın' temalı zirve! Dünyadan uzman ve akademisyenler bir araya geldi

Bu yıl Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) öncülüğünde 6'ncısı düzenlenen Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi büyük bir katılımla başlıyor. Ana sponsorlarından bir tanesi de Demirören Medya oldu. Neler konuşulacak, kimler olacak? KADEM Mütevelli Heyet Başkanı Sümeyye Erdoğan Bayraktar detayları CNN TÜRK muhabiri Emrah Çakmak'a anlattı;

NEDEN 'YAPAY ZEKA VE KADIN' KONUSU EDİNİLDİ?

Malumuzun yapay zeka gerçekten dünyamızı dönüştürücü güce sahip çok büyük bir teknoloji şu anda. Dünya muhtemelen ciddi bir kırılım yaşayacak bu dönemde. Eğitimden sağlığa, akademiye, adalete pek çok alanda yapay zekanın insan hayatını ne kadar kolaylaştırıcı bir unsur olabileceği ama aynı zamanda çok çeşitli tehditler de barındırabileceği görülüyor. Yakın zamanda Gazze'de Lübnan'da da bu teknolojinin kullanabildiği görüldü.

Biz kadın alanında çalışan bir vakıf olarak kadınlar tarafında da yapay zekada benzer avantajların aynı zamanda dezavantajların da oluşturulabileceğini görüyoruz. Dolayısıyla yapay zeka konusunu zirvemizde seçmemizin sebebi; Şu anda burada bir fırsat penceresi var. Burayı nasıl değerlendirebiliriz? Kadınlar olarak ne kadar burada rol alabiliriz? Şu ana kadar görülen o ki veri ve bilişim dünyasında, yapay zeka dünyasında çalışanların sadece yüzde 22'si kadın. Bu sayıyı nasıl artırabiliriz ve onların pozisyonların nasıl daha yükseklere çekebiliriz? Zirvemimizde bunları tartışıyor olacağız ve çok kıymetli konuşmacılarımız var.

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Birleşmiş Milletler'den Yapay Zeka ve Veri Şefi Lambert Hogenhout olacak. Yine David Tuffley Avustralya'dan yapay zeka ve toplumsal dönüşüm konusunda 80'den fazla kitap yazmış bir uzman, o da aramızda olacak. Merve Hickok yine ödüllü bir uluslararası bir üne sahip uzman. Amerika'dan o da bu tartışmalara katkı sağlıyor olacak.

Biz buradan çok önemli önerilerin somut, pratik tecrübelerin paylaşılacağını düşünüyoruz.

YAPAY ZEKA KADINA NASIL BİR ZORLUK ÇIKARIYOR?

Aslında yeni bir teknoloji gibi görülse de mesela 2018'de Amazon'da bu yapay zeka tabanlı işe alım sistemi denendi. Ve burada erkek adayların kadın adaylara tercih edildiği sistem tarafından görüldü. Dolayısıyla ne oldu orada? Tabi yapay zekaya veriyi sağlayan biz insanlarız. Dünya da halihazırda var olan veriyi kullanıyor. Ve var olan cinsiyet adaletsizliklerini aynen burada da kopyalandığını gördük. Dolayısıyla Amazon bu sistemi iptal etti.

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Bunun gibi kredi başvurularında yine bir cinsiyet ayrımcılığının uygulandığını yine yapay zeka tarafından denendiğini de gördük.

Adalet alanında benzer bir örneği var. Suçluların yeniden suç işleme olasılığı araştırıldığında ırk temelli ve cinsiyet temelli ayrımcılık yapıldığı yapay zeka tarafından yine görülmüş oldu. Bunlar tabi ciddi tehlikeler.

Bununla beraber belki çok basit ve masum görülse de sesli asistanların mesela kadın sesini kullanıyor olmaları aslında o hizmetkar kadın algısını pekiştiren bir örnek olarak da karşımızda duruyor. Dolayısıyla bütün bunların karşısında dediğim gibi biz kadınlar olarak daha çok rol almalı, karar mekanizmalarında bu farkındalığı ortaya koymalıyız.

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Sadece kadınlar için değil, bütün toplumlar için daha güvenli ve daha adil bir dünyanın nasıl oluşturulur, bunu tartışıyor olacağız.

KADEM OLARAK ZİRVE SONRASI İÇİN PLAN NEDİR?

Bu 6. zirvemiz. Şimdiye kadar bütün zirvelerimizin raporlarını, çıktılarını yayınladık. Hem İngilizce hem Türkçe olarak yine yayınlayacağız. Bununla birlikte varılan uzlaşıları ve önerileri politika belgeleri haline dönüştürüp ilgili kurumlara iletiyor olacağız.

Bununla birlikte tabi yapay zeka alanında biz bu ayrımcılıkları azaltmak için yapay zekanın daha adil bir alan olması için nasıl projeler geliştirebiliriz biz, sivil toplum kuruluşu olarak bunu planlıyor olacağız.